Estocolmo en Navidad: mercados navideños, gastronomía tradicional y nadar en el Báltico

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 12 de noviembre, Estocolmo empieza a llenarse del espíritu navideño. Ese día se encienden las luces de Navidad conocidas como Stockholmsjul y más de 40 calles y plazas del centro de la ciudad se decoran con alrededor de un millón de luces LED y guirnaldas en forma de renos, ángeles y muérdagos.

En Estocolmo se dan la mano la tradición y la modernidad: desde las celebraciones de Santa Lucía y los mercadillos navideños en Gamla Stan, hasta el diseño contemporáneo, las compras y las experiencias gastronómicas más auténticas.

La ciudad deslumbra con brillantes instalaciones de luz, su cercanía a la naturaleza y vivencias únicas como saunas seguidas de un baño de invierno o el patinaje sobre hielo en pleno corazón urbano. Todo esto convierte a Estocolmo en un destino navideño único, donde la calidez y la creatividad iluminan el invierno.

Otro signo inconfundible de que la Navidad ha llegado es el escaparate navideño de los grandes almacenes Nordiska Kompaniet (NK). Desde 1902, NK deslumbra con sus vitrinas, que cada año presentan un nuevo motivo festivo.

El clásico de Charles Dickens, Cuento de Navidad, es sin duda una de las historias navideñas más emblemáticas. Desde 2009, esta obra sobre los fantasmas que visitan a Ebenezer Scrooge se presenta en Estocolmo como musical teatral. En 2017, la producción se trasladó a Folkoperan, en Södermalm, donde se ha convertido en una tradición anual.

Asimismo, hay numerosos conciertos acogedores entre los que elegir. La Catedral de Estocolmo ofrece varios durante diciembre, desde villancicos tradicionales hasta música clásica; Berwaldhallen celebra su concierto navideño anual; y el espectáculo Christmas Night combina canciones pop muy queridas con humor y entretenimiento.

En cuanto a tradiciones y gastronomía, la popular exposición de casas de jengibre de ArkDes regresa. Allí se podrá ver dulces e innovadoras construcciones realizadas tanto por profesionales como por aficionados, adultos y niños.

También desde noviembre se podrá disfrutar de más de 15 mercados navideños. Estos se encuentran repartidos por Estocolmo desde mediados de noviembre. Desde los más tradicionales hasta los modernos con un toque contemporáneo, nuestra guía de mercados navideños de Estocolmo ofrece información actualizada sobre todos ellos.

Como en muchos países, la comida juega un papel fundamental en la Navidad sueca. Las albóndigas, los arenques, el jamón navideño y el glögg (vino caliente especiado) son platos clásicos de las fiestas, y muchos restaurantes sirven bufés o menús tradicionales durante diciembre. Sin embargo, también se pueden encontrar locales que fusionan sabores de otras partes del mundo o reinterpretan la comida navideña con un toque moderno.

El mercado navideño de Gamla Stan, uno de los más antiguos de Europa, es el corazón de la Navidad en Estocolmo. En sus puestos se pueden encontrar artesanías, glögg (vino caliente especiado) y galletas de jengibre, junto con decoraciones hechas a mano y la esperada visita de Papá Noel.

En toda la ciudad y sus alrededores se celebran más de 15 mercados donde conocer de cerca las tradiciones festivas suecas. Y para completar la experiencia, en Skansen, el museo al aire libre, se celebran antiguas tradiciones suecas con mercados, villancicos y recreaciones históricas que transportan al visitante a otra época.

SANTA LUCÍA, PORTADORA DE LUZ.

El 13 de diciembre, Suecia celebra a Lucía, portadora de luz en el oscuro invierno nórdico. Con raíces en antiguas leyendas y en la figura de Santa Lucía de Siracusa, esta festividad se vive con procesiones de velas, coros, bollos de azafrán y glögg. Lucía simboliza la esperanza, la calidez y la unión, y es uno de los eventos más entrañables del calendario sueco.

La gastronomía navideña sueca es tan reconfortante como sabrosa. Los bufés tradicionales, conocidos como julbord, reúnen los platos más representativos de la temporada.

Entre ellos destacan el julskinka, un jamón de Navidad hervido y luego horneado con pan rallado, mostaza y yema de huevo; las clásicas albóndigas suecas; las pequeñas salchichas llamadas prinskorv; y el arenque en escabeche, preparado en distintos sabores, generalmente dulces.

En cuanto a las bebidas, destacan dos especialidades suecas: la svagdricka, una bebida especiada sin alcohol similar a la cerveza, y el julmust, una bebida navideña sin alcohol de sabor dulce. Para completar la experiencia, el glögg, vino caliente especiado, se sirve antes o después de la cena, como alternativa al tradicional fika.

El fika navideño es una de las tradiciones más acogedoras del invierno sueco. En los cafés de la ciudad, el aroma de los bollos de azafrán recién horneados y las galletas de jengibre se mezcla con el glögg y el café, creando una atmósfera cálida y festiva. Es la pausa perfecta durante las compras o un momento íntimo para compartir con amigos mientras la ciudad se ilumina en la oscuridad invernal.

NOBEL WEEK LIGHTS, EDIFICIOS Y MONUMENTOS ILUMINADOS

En diciembre, Estocolmo celebra la Semana Nobel, que culmina con la ceremonia de entrega de los Premios Nobel y el Banquete Nobel, el 10 de diciembre. Durante esos días, el festival Nobel Week Lights transforma la ciudad con impresionantes instalaciones luminosas, rindiendo homenaje a la ciencia, la creatividad y la innovación. Los principales edificios y monumentos del centro se iluminan, creando un ambiente mágico que celebra el conocimiento y el espíritu de descubrimiento.

Estocolmo también invita a disfrutar del aire libre, incluso en los meses más fríos. Un paseo en barco por el archipiélago permite navegar entre islas cubiertas de nieve mientras se disfruta de un café caliente o un glögg a bordo. El patinaje sobre hielo ofrece una experiencia mágica en pleno centro de la ciudad, bajo las luces navideñas. Y si el invierno llega con buena cantidad de nieve, Estocolmo ofrece la posibilidad de practicar esquí de fondo y alpino sin salir de la ciudad.

Además, también invita a experiencias únicas como un baño invernal, una práctica cada vez más popular entre los suecos. En Estocolmo hay varios lugares habilitados con vestuarios y saunas donde los más valientes pueden sumergirse en las frías aguas del Báltico o de los lagos helados. Además de ser una tradición, se considera una forma revitalizante de conectar con la naturaleza y mejorar el bienestar físico y mental.

CÓMO DISFRUTAR DE UN DÍA DE NAVIDAD EN ESTOCOLMO

Para disfrutar de un día en Estocolmo se puede comenzar con un paseo matinal por la isla Djurgarden, en la que visitar museos como el Museo Vasa, el Museo Nódico y el Museo de Abba. Allí también se encuentra el tradicional mercadillo Skansen, perfecto para compras navideñas y descubrir las antiguas tradiciones suecas, mientras se entra en calor con glögg. A continuación, el viajero puede disfrutar del almuerzo en los jardines de Rosendal decorados con la magia de la Navidad.

Deberá seguir el paseo por Gamla Stan y el centro de la ciudad, perderse por sus callejuelas empedradas y disfrutar de las luces navideñas. También se puede visitar la Catedral de Estocolmo (Storkyrkan) y disfrutar de las voces de un coro y sus pequeñas galerías de arte. También es el momento perfecto para disfrutar del mercadillo de Stortorget (Gamla Stan), uno de los más antiguos y tradicionales con puestos de artesanía, decoración navideña y dulces típicos.

Para terminar, se puede disfrutar de la iluminación con un paseo nocturno por Kungsträdgarden o el centro de la ciudad para ver las luces y decoraciones. Es perfecto para hacer fotos y sentir la Navidad en Estocolmo. Y reservar en el clásico Verandan en el Grand Hôtel para un julbord tradicional, que combina lujo, tradición y vistas al Palacio Real.