Fitur 2026 inyecta 505 millones de euros en la economía y supera los 255.000 visitantes - IFEMA MADRID

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, organizada por IFEMA Madrid, cierra sus puertas con un balance positivo y revalida su capacidad de convocatoria superando ligeramente los 255.000 visitantes en sus cinco jornadas.

Durante los días profesionales, se consolidan las cifras de la última edición de 155.000 visitantes con un crecimiento del 12% de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11% de los expositores internacionales. Asimismo, el público general del fin de semana se consolida en los 100.000 viajeros.

Fitur 2026 no solo ha igualado la histórica afluencia de 2025, sino que ha logrado optimizar su rendimiento económico. Con una asistencia consolidada, la feria ha dado un salto en rentabilidad al generar un impacto de 505 millones de euros, superando significativamente los 455 millones del ejercicio anterior.

Este crecimiento del 11% en los ingresos para la ciudad de Madrid, sumado al aumento en la participación hasta alcanzar las 10.000 empresas, demuestra que el evento ha ganado en calidad y eficiencia.

Este impacto económico apoya además el mantenimiento de 3.753 puestos de trabajo, confirmando su papel como uno de los eventos internacionales más importantes de todo el año en la Región, y su contribución a la dinamización de la economía y el turismo nacional.

La 46 edición abrió sus puertas el miércoles 21 de enero con un minuto de silencio, visibilizando la solidaridad del sector turístico con las víctimas de los accidentes ferroviarios. Así lo hicieron también SS.MM. los Reyes de España durante la inauguración oficial el jueves 22 al firmar en el libro de condolencias ubicado en el stand de Andalucía.

La destacada afluencia se ha traducido en una intensa actividad en los 9 pabellones, donde destinos, empresas e instituciones de todo el mundo han presentado sus novedades, estrategias y proyectos.

En este marco, y durante las jornadas profesionales, el Pabellón del Conocimiento se ha presentado como uno de los grandes ejes de la Feria con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes.

Junto a ello, las distintas secciones de Fitur han contribuido a enriquecer y diversificar la propuesta ferial. Fitur 4all ha avanzado la agenda de un turismo accesible e inclusivo; Fitur Cruises ha reforzado la proyección del turismo azul sostenible; la novedad de Fitur Experience, junto a Fitur Lingua y Fitur LGTB+, ha dinamizado segmentos con alto potencial de crecimiento.

Asimismo, Fitur Screen, Sports, Talent y TechY han impulsado la intersección entre turismo, cultura, deporte, talento y tecnología; Fitur Woman ha visibilizado el liderazgo femenino en el turismo; y Fitur Know How & Export ha mostrado el saber hacer de la empresa española en los mercados internacionales.

IFEMA Madrid trabaja ya en la edición de Fitur 2027 con Puerto Rico como País Socio.