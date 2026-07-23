Iberia Express eleva la experiencia Business con una propuesta gastronómica fresca, de proximidad y llena de sabor

Iberia Express eleva su propuesta gastronómica en clase Business de la mano de DO & CO. - IBERIA EXPRESS

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express ha renovado su propuesta gastronómica para los clientes de clase Business, apostando por la calidad y los productos de proximidad, en colaboración con su socio de catering DO & CO, según un comunicado.

Así, la carta incorpora entrantes desde opciones como la ensalada de alcachofa confitada con rúcula, aceituna y tomate cherry acompañada de un aliño de mojo rojo, hasta propuestas clásicas como la ensalada Waldorf con manzana y nueces garrapiñadas.

Entre los platos principales destaca el solomillo con muselina de maíz y brocolini salteado sobre salsa de Pedro Ximénez, por ejemplo, mientras que en el dulce conviven clásicos como la tarta de Santiago y el flan de café con creaciones como la mousse de mascarpone y fresa.

Para los refrigerios, la compañía mantiene su apuesta por elaboraciones artesanales, como la focaccia de romero con jamón ibérico y sobrasada con miel, o la focaccia de aceituna con jamón ibérico y cecina de León.

Esta oferta culinaria se suma a las ventajas exclusivas de viajar en Business, como mayor franquicia de equipaje, acceso a salas VIP, embarque prioritario y más espacio en cabina.

En clase Turista, la Gastroteca Express continúa ofreciendo una selección de productos que combinan ingredientes de proximidad con recetas originales pensadas para disfrutar a bordo, tal y como destaca la 'low cost'. Entre las novedades sobresalen el sándwich coronation de pavo braseado, el brioche de pastrami y el perrito caliente XXL con relish de pepinillo y chucrut con bacon.