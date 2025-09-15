León, un paraíso natural más vivo que nunca tras los incendios

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El corazón de la provincia de León late con más fuerza que nunca. A pesar de los incendios que afectaron algunas de sus zonas este verano, el 95% de su biodiversidad se ha mantenido intacta. Sus montañas, ríos, bosques y la resiliencia de su gente reafirman a León como un destino seguro, hospitalario y lleno de vida, listo para recibir a los viajeros que buscan experiencias únicas.

Según Juan Luis Pérez Suárez, gerente del Consorcio Provincial de Turismo de León, "nuestra provincia está más viva que nunca y queremos invitar a todos a descubrirla. Visitar León es una forma de apoyar a nuestra gente y contribuir a la recuperación de un territorio que mantiene intacta su esencia".

La riqueza natural de León, gran parte de ella protegida, se ha mantenido firme. Sus siete Reservas de la Biosfera -Valles de Omaña y Luna, El Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Babia y Los Ancares Leoneses- siguen siendo un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre, con rutas de senderismo y barranquismo que ofrecen desconexión y una inmersión total en la naturaleza.

El majestuoso Parque Nacional de los Picos de Europa, con sus altas cumbres y lagos glaciares, conserva toda su espectacularidad. De igual forma, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre mantiene intactos sus praderíos y miradores, esperando a los visitantes para regalarles paisajes de una belleza inigualable.

Incluso en Las Médulas, el impresionante yacimiento de minería romana, el impacto de los incendios fue limitado. Puntos clave como La Hoya de las Médulas no se vieron afectados, y sus principales rutas de senderismo entre castaños centenarios siguen siendo un destino imprescindible.

Además, otras zonas como La Cabrera, La Valdería y el Bierzo han conservado su magia, biodiversidad y riqueza patrimonial, invitando a los viajeros a explorar sus rincones con total confianza.

VISITAR LEÓN: UN IMPULSO PARA SU RECUPERACIÓN

Más allá de sus paisajes, León es un destino completo en servicios y actividades. Sus valles, ríos y pueblos se complementan con un rico patrimonio cultural y una vibrante oferta enogastronómica.

Cada visita a la provincia no solo es una oportunidad para disfrutar de su encanto, sino también un acto de apoyo directo a la economía local y a las comunidades que le dan vida.

Viajar a León es apostar por su biodiversidad, su cultura y sus gentes. Si buscas una escapada auténtica y con un impacto positivo, León te espera con los brazos abiertos. ¿Estás listo para descubrir su magia?