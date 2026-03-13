¿Madrid o Tennessee? El restaurante Sessions fusiona lo castizo y lo americano en una sola brasa

Hamburguesa en el Hard Rock Hotel Madrid - JAVIERPENAS

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hard Rock Hotel Madrid ha subido los decibelios en la Ronda de Atocha con la renovación integral de la carta de su restaurante bandera, Sessions. La nueva propuesta rompe las reglas del menú tradicional para abrazar un concepto híbrido donde el espíritu de la Ruta 66 se sienta a la mesa con el Madrid más castizo, manteniendo el horno Josper como el 'guitarrista solista' de su cocina.

Esta reinvención gastronómica se articula en torno a la convivencia de dos mundos aparentemente opuestos. Por un lado, el restaurante rinde homenaje al ADN madrileño con una selección de 'picoteo castizo' que incluye clásicos como los torreznos sobre patata revolcona, calamares fritos con lima y patatas bravas con un toque diferencial de alioli de ajo negro.

En el otro lado del escenario, la herencia americana golpea con fuerza a través de los Nachos Overdrive con carne desmechada y las disruptivas croquetas de mac&cheese.

EL HORNO JOSPER: EL ALMA DEL DIRECTO

El corazón de la propuesta sigue siendo el cocinado al carbón. El sello inconfundible del horno Josper marca el ritmo en los platos principales, otorgando el punto exacto de brasa tanto a pescados como la lubina a la bilbaína como a piezas de carne seleccionadas. No obstante, la verdadera estrella del setlist son las hamburguesas a la brasa en pan brioche.

Entre las novedades, destaca la 'Hamburguesa Española', una pieza que sintetiza la filosofía de Sessions al combinar carne de ternera con un guiso de rabo de toro desmigado, queso Idiazábal y alioli de ajo negro, fundiendo la potencia del burger americano con el guiso tradicional de la capital.

La carta se completa con opciones que van desde el cachopo hasta las costillas a baja temperatura con barbacoa asiática, demostrando una versatilidad que busca seducir tanto al huésped internacional como al madrileño de pura cepa.

Para el cierre, la propuesta dulce no escatima en intensidad. La oferta abarca desde el brownie con helado hasta la torrija caramelizada, un guiño que refuerza esa unión de lo local y lo global.

Con esta renovación, Hard Rock Hotel Madrid posiciona a Sessions como un espacio versátil donde el sabor castizo y la energía americana comparten micrófono, ofreciendo una experiencia gastronómica que, según la firma, está diseñada para disfrutarse 'sin reglas' en el corazón de la ciudad.