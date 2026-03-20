La Mamounia celebra la Pascua 2026 con una exclusiva colección de alta chocolatería y eventos gastronómicos - LA MAMOUNIA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El emblemático hotel La Mamounia de Marrakech ha presentado su programación de primavera, centrada en la celebración de la Pascua y el homenaje a la alta cocina francesa. La propuesta principal corre a cargo del prestigioso maestro pastelero Pierre Hermé, quien lanzará el 23 de marzo su colección de chocolates Ludique, inspirada en juegos clásicos como el ajedrez y los dardos.

Como parte de la experiencia festiva, el hotel ofrecerá del 30 de marzo al 5 de abril versiones especiales de su té de la tarde. En el espacio Menzeh y el Salon de Thé, los huéspedes podrán degustar creaciones icónicas como la tarta de pistacho Ispahan, macarons y bocados salados de autor, que incluyen mini sándwiches de espárragos con ajo negro y rollitos de langosta.

La agenda gastronómica alcanzará su punto álgido los días 16, 17 y 18 de abril con un homenaje a Paul Bocuse. Bajo la dirección del chef Gilles Reinhardt (dos estrellas Michelin), La Mamounia recreará la legendaria cena del 70 cumpleaños de Bocuse en sus jardines. Esta experiencia culinaria exclusiva, que incluye un menú maridado con vinos seleccionados, tendrá un coste de unos 350 euros por persona.

En el ámbito cultural, el hotel inaugurará el 5 de abril una exposición de Elisabeth Busson. La artista introduce el 'Haptillismo', una técnica que invita a los visitantes a tocar las obras de relieve sobre plexiglás, rompiendo la norma tradicional de los museos. Esta muestra de seis piezas busca ofrecer una experiencia sensorial y táctil en contraste con el entorno digital actual.

Finalmente, el centro de bienestar de la 'Gran Dama' contará con una serie de residencias de expertos en belleza. El estilista David Mallet regresará del 15 al 17 de abril con sus rituales capilares, seguido por la especialista en remodelación corporal Martine de Richeville y la experta en tratamientos faciales Jeanne Casimir, quien cerrará el ciclo de pop-ups los días 20 y 21 de mayo.