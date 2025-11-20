MAVIDAD Bernabéu, una propuesta familiar inmersiva y mágica para estas navidades

El Santiago Bernabéu se transforma en "MAVIDAD Bernabéu": una experiencia navideña inmersiva y mágica - MAVIDAD BERNABÉU

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid se prepara para acoger una de las propuestas navideñas más espectaculares y familiares de la temporada, bajo el nombre de MAVIDAD Bernabéu.

Por primera vez, el icónico estadio Santiago Bernabéu se transformará en un pueblo mágico y escondido ofreciendo una experiencia inmersiva familiar propia de estas fechas señaladas en el calendario.

El feudo madridista dejará temporalmente su función futbolística para convertirse en el hogar de los MAVIX, unas encantadoras "criaturitas" que son la esencia y los copos de nieve de las bolas de Navidad. El corazón de esta experiencia es el descubrimiento de su universo mágico, guiando a los visitantes a través de un recorrido lleno de juegos, música, luces y emociones.

La experiencia tendrá lugar del 24 al 31 de diciembre, con turnos variados dependiendo del día.

ATRACCIONES Y EL UNIVERSO MAVIX

MAVIDAD Bernabéu es una experiencia inmersiva en la que se invita a descubrir el mágico pueblo de los MAVIX. Entre las principales actividades y rincones por descubrir se encuentran una pista de hielo, unos toboganes o un carrusel.

El Río de la Magia, una emocionante pista de hielo sintético alrededor de un árbol majestuoso. La actividad dura 20 minutos, está recomendada para mayores de 3 años, y se ofrecen trineos para padres con niños pequeños.

El Lago Helado es un viaje sobre hielo a bordo de los divertidos ice bumpers (coches de choque sobre hielo). Dura 5 minutos y no tiene limitación de edad mínima, con bumpers disponibles para niños acompañados de un adulto.

La Ladera del Revuelo es una aventura donde los visitantes pueden deslizarse por uno de los 4 carriles de un gran tobogán instalado en las gradas del Bernabéu, utilizando donuts hinchables. Es la primera vez que se realiza un tobogán de hielo en una grada de un campo de fútbol. Se requiere una edad mínima de 6 años y una altura mínima de 120 cm.

El Carrusel de Luces es un tiovivo cubierto de luces, con una duración de 3 minutos y sin limitación de altura, aunque los niños más pequeños y personas con movilidad reducida deben ser acompañados por un adulto.

El Parque de las Nieves Eternas es un rincón para poner a prueba la destreza a través del MaviGolf (para mayores de 4 años y que cuenta con 3 pistas) o un simulador de snowboard (para mayores de 12 años, con 2 simuladores).

El estadio tambien contará con La Fábrica de la Ilusión, una zona de talleres especiales para los más pequeños, con edad máxima hasta 5 años, que incluye pintacaras, piscina de nieve y zona artística.

La Plaza de los Sueños será el corazón de MAVIDAD Bernabéu, que albergará una gran bola de Navidad iluminada y donde tendrán lugar muchas sorpresas. A esta se suman la Galería de los Copos es un mercado mágico que funciona como zona gastronómica y de obsequios, donde se pueden encontrar especialidades gastronómicas de los MAVIX.

El corazón de esta experiencia es el descubrimiento del Universo MAVIX. Los MAVIX, presentados como pequeñas criaturas camufladas como copos de nieve, guiarán a los amantes de la Navidad a través de rincones entrañables del pueblo.

Cada Mavix tiene su personalidad: Pompón (siempre sonriente, adora lanzarse por la Ladera del Revuelo y colgar el primer adorno; Fugaz (hiperactivo y bromista, disfruta de los coches de choque del Lago Helado) y Bolita (el más tierno, es el primero en despertar cuando alguien agita la bola y es guardián de la ilusión navideña). Y los tres, junto al resto de habitantes mágicos del pueblo, estarán presentes para guiar a los asistentes en un recorrido lleno de juegos, música, luces y emociones.

El acceso a la experiencia se realiza por la esquina entre la Avenida Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones. Se recomienda acudir en transporte público, siendo la estación de Metro Santiago Bernabéu (Línea 10) la más cercana.

Aunque el espacio está cubierto, se aconseja ir abrigado ya que no estará climatizado. La organización ha previsto la experiencia para que sea accesible a carritos de bebé y personas con movilidad reducida, incluyendo baños adaptados, una sala de lactancia, cambiadores y microondas para calentar biberones.

Existen tres tipos de entradas (adultos, niños y menores de 3 años), siendo la entrada para menores de 3 años gratuita, pero requiriendo reserva. En estos momentos las entradas, que no son nominativas, están actualmente agotadas (Sold out).

No está permitido el acceso con comida o bebida del exterior (salvo alimentos para bebés y botellas de agua pequeñas sin tapón), ni con patinetes, monopatines o mascotas (excepto perros guía). Se ofrece servicio de guardarropa para pertenencias personales.