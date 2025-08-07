Memorias hechas en el agua: Click&Boat se renueva para navegar hacia nuevas experiencias

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

En un mundo donde las vacaciones se convierten cada vez más en una búsqueda de experiencias auténticas y memorables, el sector del turismo náutico no se queda atrás. La plataforma de alquiler de barcos Click&Boat, líder en su categoría, ha decidido dar un paso audaz con un completo rebranding que va más allá de un simple cambio de logo. Bajo el lema 'Memories Made on Water', la compañía busca redefinir su imagen y posicionarse como un creador de recuerdos inolvidables para sus clientes.

Este nuevo enfoque de Click&Boat no es casualidad. Responde a la creciente demanda de los viajeros por experiencias más personalizadas, sostenibles y, sobre todo, emotivas. La marca ha comprendido que alquilar un barco no es solo un acto transaccional; es el inicio de una aventura, una oportunidad para desconectar, explorar rincones escondidos y compartir momentos únicos con seres queridos.

El agua, en este sentido, se convierte en el telón de fondo de estas 'memorias' que perduran mucho tiempo después de que el viaje ha terminado.

El cambio visual es notable, pero la verdadera transformación radica en los valores que la marca quiere proyectar. El nuevo logotipo, la paleta de colores y la tipografía reflejan una estética más fresca, moderna y accesible. Se alejan de la imagen tradicional del 'lujo inalcanzable' y abrazan un turismo náutico más democrático y amigable, enfocado en la alegría, la libertad y la conexión con la naturaleza.

El lema 'Memorias hechas en el agua" encapsula perfectamente esta visión. Evoca la emoción de la primera vez que se navega, la risa compartida con amigos, la paz de un atardecer en alta mar o la adrenalina de una jornada de deportes acuáticos.

Click&Boat no solo ofrece barcos, ofrece la posibilidad de crear estas historias, de ser el catalizador de experiencias vitales que enriquecen y transforman. Estar en un barco te lleva a un mundo donde cada emoción se intensifica y cada momento se vuelve extraordinario.

Con este rebranding, la compañía se consolida como un agente de cambio en el turismo náutico. Su objetivo es claro: dejar de ser solo una plataforma de alquiler y convertirse en una marca que inspira y facilita la creación de recuerdos inolvidables en el mar.

Es una invitación a todos los amantes de los viajes a sumergirse en la aventura, a dejar la tierra firme atrás y a escribir su propia historia, una que comience y termine en el agua.

Fundada en 2014, Click&Boat cuenta con más de 55.000 embarcaciones disponibles, con o sin patrón. El servicio está activo en más de 100 países , con salidas desde más de 4.000 destinos en todo el mundo. El grupo Click&Boat también adquirió la plataforma de alquiler de embarcaciones Nautal, nº 2 de Europa, en 2020, y las agencias Océans Evasion y Scansail, en 2019 y 2020 respectivamente.