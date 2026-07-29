El Muro de Villanúa cambia de horario y batirá este sábado su récord de participación. - AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

VILLANÚA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

Villanúa volverá a ser este sábado, 1 de agosto, el escenario de una de las pruebas deportivas más singulares y llamativas del verano pirenaico con la V edición de la carrera de obstáculos 'El Muro', que alcanzará un nuevo récord de participación con más de un centenar de inscritos, muchos de ellos especialistas de larga trayectoria en pruebas de circuito OCR, y modifica su horario.

La cita comenzará a las 19.00 horas, otra de las novedades de esta edición, ya que las anteriores se disputaron en horario matinal. Además, se ha rediseñado el circuito para concentrarlo en el entorno del barranco del Lierde, de tal modo que los espectadores puedan seguir íntegramente la prueba desde cualquier punto.

El nuevo horario permitirá competir con temperaturas más suaves y favorecerá un ambiente festivo durante toda la tarde. Desde su creación, El Muro ha ido creciendo edición tras edición hasta consolidarse como una de las citas más originales del calendario deportivo de Villanúa.

En esta ocasión, la organización ha apostado por una profunda renovación del recorrido, manteniendo intacta la esencia de una prueba que tiene en el barranco del Lierde su principal seña de identidad.

UN EVENTO "ESPECTACULAR"

"El Muro, manteniendo la dinámica desde su primera edición, sigue evolucionando en su propio diseño", ha explicado el gerente de Turismo Villanúa, Luis Poch, destacando que "se trata de un evento muy espectacular tanto desde el punto de vista del participante como del espectador, y este año le hemos vuelto a dar un nuevo giro en este mismo sentido".

Desaparece el tramo inicial de obstáculos situado junto al polideportivo y toda la competición se traslada al entorno del barranco del Lierde, donde se desarrollarán tanto la salida como la meta y donde los corredores tendrán que afrontar los 26 muros de piedra que han convertido a esta prueba en una de las más duras, reconocibles y espectaculares del panorama regional.

La salida se situará antes del primer muro y la meta en el tercer muro situado por encima de la carretera nacional que atraviesa Villanúa, por lo que algunos de esos muros tendrán que ser superados en dos ocasiones.

Como ha señalado Luis Poch, "el protagonista principal siempre ha sido nuestro barranco del Lierde y sus 26 muros; tenía todo el sentido del mundo centrar tanto la salida como el final en él, por ello, este año todo se decidirá subiendo estos ya famosas gradas".

Este nuevo planteamiento permitirá además que el público pueda seguir prácticamente toda la competición desde un mismo espacio, incrementando notablemente la espectacularidad de la prueba y la cercanía con los participantes. Para reforzar ese ambiente se habilitará una zona de animación junto a los muros y la línea de meta.

El gerente de Turismo Villanúa ha recordado que "se va a añadir un nuevo espacio para el espectador al lado de los muros y la meta con música y food trucks, creando un lugar ideal para ver la prueba y disfrutar del gran ambiente que se va a crear este año".

DESARROLLO DE LA PRUEBA

La competición comenzará a las 19:00 horas con las tandas clasificatorias individuales. A las 20.30 horas se disputarán las finales femenina y masculina, mientras que la entrega de premios está prevista para las 21.15 horas.

La jornada concluirá con la Fiesta El Muro, que pondrá el broche final a una tarde en la que deporte, espectáculo y ocio volverán a darse la mano.

Con más de un centenar de participantes inscritos y un formato completamente renovado, la quinta edición de El Muro aspira a convertirse en la más multitudinaria y espectacular de su historia, consolidando una prueba que ha sabido convertir un elemento tan característico del paisaje de Villanúa como el barranco del Lierde en el eje de una competición única y con personalidad propia.