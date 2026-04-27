Ni Mykonos ni la Toscana: El tesoro oculto del Mediterráneo con Estrellas Michelin que te sorprenderá

Izmir (Turquía) - TGA

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izmir (Turquía) se ha convertido en uno de los grandes referentes gastronómicos del Mediterráneo en un momento en el que viajar ya no se mide solo en destinos, sino en sabores.

El auge del turismo culinario -también conocido como foodie- está transformando la manera de planificar los viajes. Según indican las tendencias del sector, cerca de uno de cada cinco turistas de ocio en el mundo busca activamente nuevos restaurantes o experiencias gastronómicas, y el 50% reserva mesa incluso antes de comprar los vuelos. En este escenario, el destino del Egeo turco se posiciona con fuerza en el panorama internacional.

Su propuesta culinaria destaca por una atractiva dualidad entre tradición y vanguardia, conviviendo en una escena que va desde recetas ancestrales elaboradas con producto local hasta restaurantes reconocidos por la Guía Michelin.

En el corazón de esta cocina se encuentran las hierbas silvestres y las verduras de temporada, auténticas protagonistas de la despensa local. Espárragos silvestres, malva, ortigas o cibez (una variedad similar a los grelos) se preparan habitualmente salteados con aceite de oliva y se sirven como meze, acompañando pescados y mariscos del Egeo como pulpo, calamares o gambas, y maridados con raki en las tradicionales tabernas.

El recetario vegetal se completa con platos emblemáticos como la flor de calabacín rellena, las alcachofas estofadas en aceite de oliva o el sevket-i bostan (cardo silvestre) con cordero. Durante la primavera, además, la región celebra su riqueza gastronómica con citas como los festivales de hierbas de Alaçati o de la alcachofa de Urla, donde producto, cocina y ambiente festivo se dan la mano.

A pocos kilómetros de la ciudad, Urla se ha consolidado como uno de los grandes polos gastronómicos de la región. Este enclave costero encarna el espíritu del Egeo con una cocina de proximidad basada en la filosofía farm-to-table.

Jóvenes chefs reinterpretan recetas tradicionales con técnicas contemporáneas y producto local, un talento avalado por la Guía Michelin, que ha reconocido a varios de sus restaurantes con Estrellas, Estrellas Verdes y premios al sumiller.

Cabe destacar que Urla es también un destino clave para los amantes del vino. Rodeada de olivares y viñedos, la zona invita a recorrer la Ruta del Vino de Urla, que conecta bodegas boutique donde descubrir vinos elaborados con variedades autóctonas, algunas recuperadas recientemente, como la singular Urla Karasi.

La experiencia gastronómica en Izmir no estaría completa sin su arraigada cultura de comida callejera, muy presente en el día a día de la ciudad. Entre los imprescindibles destacan el boyoz, el gevrek (similar al simit, pero más crujiente) y el pisi, una masa frita esponjosa que suele acompañarse con el característico queso tulum de la región. El kumru, un bocadillo elaborado con pan especial y relleno de embutido, queso y tomate, es otro de los iconos culinarios de la ciudad.

La tradición repostera de Izmir ocupa también un lugar destacado en su identidad gastronómica. El sambali, elaborado a base de sémola y yogur, es uno de los dulces más reconocibles de la zona, mientras que los lokma (pequeñas piezas de masa frita que se bañan en almíbar) se elaboran y venden de forma habitual en calles, panaderías y celebraciones locales, manteniendo viva una costumbre de larga tradición.

UN DESTINO QUE VA MÁS ALLÁ DE LA GASTRONOMÍA

Más allá de su potente oferta culinaria, Izmir ofrece una experiencia turística completa. Sus hoteles boutique, especialmente en zonas como Çesme, Urla o Alaçati, permiten disfrutar del estilo de vida egeo en entornos cuidados y relajados, con largos desayunos al aire libre como uno de sus grandes atractivos.

Además, la región destaca por su riqueza histórica y cultural. Considerada un auténtico museo al aire libre, alberga enclaves de gran valor como Éfeso y Pérgamo --declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO--, así como las ruinas del Templo de Artemisa, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, o la Casa de la Virgen María. Una combinación de gastronomía, paisaje e historia que refuerza el atractivo de Izmir como destino global.