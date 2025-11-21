Planazo Foodie en Madrid: Tacos Fest con mariachis, tequilas y 12 horas de fiesta mexicana

Autocine Madrid reúne a las mejores taquerías del país en Tacos Fest by Jarritos - AUTOCINES MADRID

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Autocine Madrid se prepara para encender los fogones y el ambiente festivo con el Tacos Fest by Jarritos, un festival gastronómico de doce horas que se celebrará el próximo 29 de noviembre.

Este evento marca la inauguración oficial de su nuevo recinto cubierto y climatizado, The Lenovo GARAGE, un espacio de más de 3.000 m2 diseñado para acoger grandes citas culinarias y de ocio.

El taco será el protagonista indiscutible de esta jornada que promete un recorrido sensorial por la auténtica cocina mexicana. La cita reunirá a once taquerías de referencia en la escena nacional, incluyendo nombres como La Mordida, Aztlán, Yukatán, Los Tacos de Wendy, La Revancha, Los Chamacos y Lolo Taco Bar, entre otros.

Cada participante presentará su propuesta más icónica, desde el clásico y jugoso taco al pastor hasta la lenta cochinita pibil y la sabrosa birria, ofreciendo al público la oportunidad de probar la evolución de esta cocina en España.

La degustación se enmarcará en el concurso 'El Mejor Taco de España', donde los asistentes tendrán el poder de votar y descubrir sus nuevas taquerías favoritas.

Para complementar la experiencia gastronómica, el festival ha diseñado un ambiente lúdico y muy mexicano, con actuaciones de mariachis en directo, pequeños shows y retos como pruebas de picante, el clásico grito mexicano y una divertida versión del michelada pong.

En cuanto al maridaje, los amantes de los destilados podrán explorar una cuidada selección de mezcales y tequilas artesanales. Una extensa carta de cócteles mexicanos, desde las clásicas margaritas hasta creaciones más contemporáneas, invitará a brindar y acompañar el festín de sabores.

Además, el evento ha pensado en el disfrute familiar, con zonas infantiles que incluyen piñatas y pintacaras, asegurando un plan completo para todas las edades.