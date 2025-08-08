Prádena (Segovia) celebrará el 16 de agosto el festival 'Prádena entre Teclas y Montañas' con tres escenarios

El alcalde de Prádena, Ismael Masedo (izda) con el diputado de Cultura, José María Bravo, presentan el festival - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio segoviano de Prádena celebrará el sábado 16 de agosto el festival 'Prádena entre Teclas y Montañas' que recoge el testigo de la 'Noche en blanco y negro' que se celebró el pasado verano con conciertos de piano al aire libre.

Según han explicado el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, y el alcalde de Prádena, Ismael Masedo, en la presentación del festival, al finalizar la velada musical del pasado año los vecinos pidieron que esa cita no acabara ahí por lo que se han planteado iniciar una celebración musical que pueda quedar instaurada en el verano de la localidad.

Para ello, Prádena ha solicitado la colaboración de la Diputación de Segovia que en esta ocasión ha facilitado "la cartelería y promoción" del nuevo festival. El festival 'Prádena entre Teclas y Montañas' se desarrollará en tres escenarios de la localidad "con una programación que invita a disfrutar de la música y conocer calles y rincones de Prádena".

La apertura de la jornada tendrá lugar con un concierto de versiones de jazz junto a la iglesia de San Martín a cargo de la saxofonista argentina Flor Goldstein con el segoviano Jesús Parra a la voz y la guitarra. El ciclo continuará en el Antiguo Telar con CaracolaDos Dúo de Guitarras, formado por Gaspar Payá y su hijo Alberto, que interpretarán un collage de melodías interculturales.

El tercer escenario será la Plaza Mayor, con la pianista internacional Laura Sierra, que ofrecerá un recital de música clásica. Tras ella, la bailaora segoviana Alejandra Moreno bailará a los sones de la pianista, también segoviana, Teresa Cantalejo.

El festival terminará por la noche con el dúo Yael Levi & Kevin Vásquez y su concierto de RNB, Neo Soul y Pop.