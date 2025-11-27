Qiddiya City: así serán Aquarabia y Six Flags, los nuevos mega parques de Arabia Saudí

Arabia Saudí anuncia Aquarabia y Six Flags Qiddiya con la montaña rusa más alta, larga y rápida del mundo - TURISMO ARABIA SAUDÍ

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí ha anunciado la próxima apertura, a finales de diciembre de 2025, de dos mega-atracciones que buscan consolidar a Riad como un destino turístico de primer nivel: el parque acuático Aquarabia y el parque temático Six Flags Qiddiya City.

Ambos proyectos, pilares de la ambiciosa Visión 2030 del país, incluyen récords mundiales como la montaña rusa más alta, rápida y larga del planeta, y el primer parque acuático temático de gran escala en el desierto, con un compromiso firme con la sostenibilidad.

Arabia Saudí ha desvelado los detalles de dos proyectos de entretenimiento sin precedentes que buscan transformar el desierto en un destino turístico de escala mundial, combinando adrenalina, inmersión cultural y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Se espera que ambos parques atraigan a millones de visitantes, contribuyendo significativamente a la diversificación económica del reino, con una proyección de 135.000 millones de SAR anuales al Producto Interno Bruto (PIB).

El parque acuático Aquarabia promete ser el más grande de su tipo, albergando una colección de atracciones que romperán récords globales. Entre ellas destacan el mega tobogán Jamal Joom de 232 metros, el tobogán Speedy Jamezales (el AquaLoop más alto del planeta) y el Junoon Drop, una caída vertical de 12 pisos.

Además, el parque integrará tecnología de vanguardia para ofrecer la primera piscina de surf de Arabia Saudí.

Con un diseño que bebe del patrimonio natural saudí, Aquarabia prioriza la conciencia ecológica, con un objetivo de reciclar el 80% de sus residuos y utilizar agua reutilizada para operaciones de riego y refrigeración.

Por su parte, Six Flags Qiddiya City será el primer parque temático de la marca Six Flags construido desde cero fuera de Norteamérica. El complejo, de 320.000 metros cuadrados, contará con 28 atracciones, incluyendo cinco montañas rusas destinadas a establecer récords mundiales.

La atracción estrella será Falcon's Flight, una montaña rusa que se convertirá simultáneamente en la más alta (195 metros), más rápida (250 km/h) y más larga (4,3 kilómetros) del mundo.

El parque se dividirá en seis mundos temáticos inmersivos, como The Citadel y Steam Town, y además ofrecerá otras atracciones récord como la Sirocco Tower (la caída libre más alta) y Gyrospin (la atracción de péndulo más alta).

Al igual que Aquarabia, Six Flags tiene un compromiso ambiental firme, buscando desviar más del 80% de los residuos de construcción de los vertederos.

Qiddiya City, el macrocentro de entretenimiento, deportes y cultura que acoge estos parques, está diseñado para ser más que una excursión de un día, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de prolongar su estancia mediante una oferta complementaria que incluye hoteles de lujo, deportes de aventura y espectáculos culturales.