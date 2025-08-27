La Ruta del Vino continúa el 11 de septiembre de la mano de Cercanías Madrid con una visita guiada a tres bodegas

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid continúa su Ruta del Vino el próximo 11 de septiembre con un viaje en tren que incluye una visita guiada a tres bodegas y una cata en cada una de ellas, ha informado Renfe en la red social 'X'.

El plan combina cultura, gastronomía y enología en una propuesta turística para dar a conocer los productos locales de la Comunidad de Madrid.

Por 35 euros, los viajeros pueden disfrutar de la visita guiada y de un viaje de ida y vuelta a Aranjuez en tren de Cercanías, con el acompañamiento de personal de Renfe, y en autobús desde esta localidad a Colmenar de Oreja, donde se realizarán visitas guiadas a dos bodegas por la mañana y a una tercera por la tarde.

Esta actividad se llevará a cabo los segundos jueves de cada mes de este año. Así, se realizará también los días 9 de octubre y 13 de noviembre de 2025.

Los billetes se podrán adquirir en exclusiva vía online en la página de Renfe, hasta las 00:00 horas del domingo anterior al jueves de cada actividad. Con el localizador, los visitantes podrán obtener en las máquinas autoventa y las taquillas de las estaciones de Cercanías Madrid el billete válido para viajar. No admite cambios ni devoluciones.

Se necesitará un mínimo de 15 personas para la realización de la actividad y, en caso de no cubrirse el cupo mínimo, se informará de esta situación a los viajeros con una antelación de 72 horas a la salida del tren y se procederá a la devolución del importe total abonado.