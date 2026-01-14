La taiwanesa Eva Air nombra a Global GSA agente general de ventas para el mercado español

Archivo - EVA Air Boeing 777-300ER photographed on October 31, 2015 from Clay Lacy Astrovision Learjet. - CHAD SLATTERY - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eva Air ha nombrado a Global GSA como su agente general de ventas para el mercado español, con efecto a partir del 16 de enero de 2026, por lo que gestionará todas las actividades comerciales en España, incluidas las ventas, el marketing, las reservas y el soporte para la emisión de billete.

En palabras de la manager passenger de la aerolínea taiwanesa, este anuncio repreenta un paso importante para fortalecer aún más la presencia de EVA Air en este mercado y mejorar el acceso de los clientes españoles a su red global, según un comunicado.

"Gracias a la amplia presencia europea de EVA Air, los viajeros españoles pueden volar fácilmente a través de los principales hubs europeos desde los que la aerolínea opera servicios directos al Aeropuerto Internacional de Taipéi Taoyuan, entre ellos Milán Malpensa, Londres, París, Múnich, Ámsterdam y Viena", ha resaltado la managing director global Distribution Sales & Marketing de Global GSA, Patrizia Ribaga.

Fundada en 1989, Eva Air es la aerolínea privada de Taiwán y un miembro de la red global Star Alliance.