Venecia prohíbe los altavoces y los grupos numerosos de turistas

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad italiana de Venecia mantiene su particular lucha contra el turismo de masas. Tras vetar a los cruceros el acceso a la laguna, implementar sistemas de rastreo de móvil para controlar los flujos y proponer el pago por entrar a la ciudad, ahora pone el foco en los guías turísticos.

El Ayuntamiento de Venecia ha decidido reducir el número de personas de los grupos acompañados por guías turísticos a 25 miembros, es decir, la mitad de los pasajeros de un bus turístico, para la visita al centro histórico de la ciudad y a las islas de Murano, Burano y Torcello, según una nota de prensa.

Se prohibirá a los profesionales turísticos el uso de altavoces que puedan causar "confusión y molestias". También se sancionará la ocupación de calles estrechas, puentes o lugares de paso.También se sancionará la ocupación de calles estrechas, puentes o lugares de paso.

La medida, que tendrá que pasar por el Ayuntamiento, una vez aprobada entrará en vigor el 1 de junio de 2024.

Esta decisión es fruto de su última reunión del pasado sábado, en la que aprobó una resolución por la que se modifica el Reglamento de Policía Urbana y Seguridad.

Para la concejala de Seguridad, Elisabetta Pesce, "se trata de una medida importante destinada a mejorar la gestión de los grupos organizados en el centro histórico, promoviendo el turismo sostenible y garantizando la protección y la seguridad de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Turismo, Simone Venturini, ha destacado que es una mediad destinada a mejorar y gestionar "mejor" el turismo en Venecia, garantizando un mayor equilibrio entre "las necesidades de quienes viven la ciudad, ya sea como residentes o como trabajadores, y las de quienes vienen a visitarla".

Con la introducción de este nuevo artículo en el reglamento policial y de seguridad urbana la administración no sólo quiere dar reglas precisas para respetar la fragilidad de Venecia, el tráfico y la convivencia, sino también dar una señal sobre la presencia de guías turísticos no autorizados, que con este nuevo artículo ya no será tolerada.

"Regular los grupos que visitan la ciudad servirá también y sobre todo para garantizar la certificación de los guías que les acompañen"., explica el concejal de Comercio, Sebastiano Costalonga.