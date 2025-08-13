Viajar con perro en España: beneficios del 'Pet Friendly'

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La firma de alojamientos con encanto Rusticae y la compañía de alimentación para mascotas Nature's Variety han iniciado una colaboración para dar visibilidad al turismo 'petfriedly' y promover una oferta turística adaptada a quienes viajan con sus animales.

Este tipo de turismo gana terreno en España, impulsado por un cambio de mentalidad en el que las mascotas son consideradas parte de la familia y, por tanto, acompañan a sus dueños también en sus viajes.

Desde hace casi tres décadas, Rusticae selecciona hoteles y casas rurales que apuestan por la autenticidad, el trato cercano y el disfrute de las pequeñas cosas. En los últimos años, cada vez más clientes solicitan opciones que permitan viajar con perro, una demanda que la compañía considera "creciente y sostenida".

Desde Rusticae se asegura que las mascotas ya no son vistas como un accesorio, "sino como un miembro más de la familia".

CINCO BENEFICIOS DE VIAJAR CON PERRO

Según la compañía, compartir vacaciones con un perro aporta ventajas tanto para el animal como para su propietario. Entre ellas, mejorar el bienestar físico y emocional --con efectos avalados por estudios que muestran una reducción del estrés y un aumento de la serotonina al pasar tiempo con animales--, fomentar la conexión con el presente gracias al ritmo pausado de los perros, y fortalecer el vínculo afectivo explorando juntos nuevos entornos.

A estos aspectos se suma la creciente disponibilidad de alojamientos adaptados a mascotas y la importancia de mantener su dieta habitual durante las vacaciones, algo en lo que Nature's Variety incide como medida fundamental para su bienestar.

ALOJAMIENTOS DE REFERENCIA EN LA SIERRA DE GREDOS

Entre las propuestas de Rusticae para viajar con perro figuran dos alojamientos situados en Candeleda (Ávila), a menos de dos horas de Madrid, en plena Sierra de Gredos. El primero es el Hotel Nabia, un establecimiento solo para adultos con vistas panorámicas al valle del Tiétar, habitaciones elegantes con terraza o jardín privado y un entorno natural ideal para rutas y descanso junto a la mascota.

La segunda opción es El Escondite de Pedro Malillo, un complejo de diez casas de alquiler completo, algunas con piscina y jardín, que ofrece privacidad, confort y un paisaje privilegiado para quienes viajan en pareja, con amigos o con perros. Según Rusticae, cada rincón de estas instalaciones está pensado para que humanos y animales puedan disfrutar en libertad y armonía.