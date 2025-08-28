Villacreces Sunset, vino y atardecer entre viñedos en plena 'Milla de Oro' de Ribera de Duero

Archivo - Finca Villacreces- FINCA VILLACRECES - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Finca Villacreces celebra el 13 de septiembre su tradicional Villacreces Sunset, un evento que se celebra a finales del verano para disfrutar del atardecer y de buenos vinos entre los viñedos de la bodega, ubicada en plena 'Milla de Oro' de la Ribera de Duero.

Una cita donde los viñedos se convierten en protagonistas de una estampa única, donde reflejan los tonos dorados del atardecer en un espacio rodeado de pinos centenarios.

Los viñedos de Finca Villacreces, de donde salen las uvas con las que se elaborarán Pruno, Finca Villacreces o Specimen, entre otros, se encuentran rodeados de naturaleza y de bosques de pinos centenarios que abrazan el río Duero por el norte y este de la finca.

Un escenario idílico que luce aún más al atardecer, cuando el sol cae en el horizonte. Un espectáculo que los amantes del vino disfrutarán el 13 de septiembre a partir de las 18.00 horas y que durante tres horas permitirá a los asistentes recorrer los viñedos, ver la preparación de la vendimia y, al mismo tiempo, escuchar la música en directo del grupo 'Wine Notes', que versionará canciones de pop y rock en castellano y en inglés, antes de disfrutar de la puesta de sol entre las vides.

Finca Villacreces abrirá las puertas desde las 18.00 a las 21.00 horas a las para compartir uno de los atardeceres más bonitos de la zona Milla de Oro del vino. Además, este año, Sunset Villacreces contará con un espectáculo aéreo con acróbatas de la Compañía Arsalabrasa que, con telas, dibujarán imágenes únicas con la puesta de sol de fondo.

Una entrada, que ya puede adquirirse a través de la web de la bodega (www.villacreces.com), que incluye tres copas de vino (Flor de Vetus Verdejo, Pruno y Finca Villacreces), acompañados de una degustación de ibéricos de la marca Alhándiga de Salamanca y un dulce como postre.

La zona de césped, que rodea la cuidada bodega, es el mejor lugar para disfrutar de los vinos, la gastronomía y de la oportunidad que brinda la naturaleza de vivir este espectáculo en vivo en un entorno enoturístico único, por lo que mejor es llevarse una manta para poder ubicarse sobre la zona verde y frente al escenario.