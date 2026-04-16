La vuelta al mundo en un solo click: los itinerarios más insólitos reservados desde España

Imagen de Puerto Rico - KIWI

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde una vuelta al mundo de 55.673 kilómetros que conectó once países y tres continentes, hasta un salto en avioneta de apenas 28 kilómetros en el Caribe, los viajeros españoles están batiendo récords de complejidad en sus reservas, según los datos de itinerarios insólitos revelados por la plataforma tecnológica Kiwi.com.

La compañía destaca que la reserva más extensa registrada desde 2022 incluyó escalas en destinos tan diversos como Santiago de Chile, Nairobi, Mumbai y Bangkok en un solo proceso de compra, un hito de planificación que convive con trayectos mínimos, como la conexión entre Puerto Rico y la isla de Vieques, esencial para la movilidad en zonas de archipiélagos.

La tendencia hacia los viajes multidestino queda también reflejada en itinerarios que han llegado a sumar 18 vuelos consecutivos para recorrer el Sudeste Asiático desde Málaga, atravesando países como Vietnam, Indonesia o Filipinas antes de regresar a España, gracias a la tecnología de 'interlining' virtual que permite combinar múltiples aerolíneas fuera de los circuitos tradicionales.

En el ámbito de los extremos geográficos, las reservas nacionales han alcanzado puntos remotos como Longyearbyen, en el archipiélago noruego de Svalbard -a medio camino entre el Polo Norte y Europa-, así como Puerto Williams, en Chile, consolidada como la ciudad más austral del mundo, lo que confirma una evolución hacia viajes más ambiciosos, flexibles y personalizados.