Operados una veintena de vuelos en Barajas mientras se recupera lentamente la normalidad en los aeropuertos españoles

Varias excavadoras de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan para quitar la nieve y el hielo de la pista del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en Madrid (España), a 12 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press

Debido al retraso o cancelación de vuelos Iberia no requiere nuevas PCR

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las operaciones en los aeropuertos españoles se van recuperando lentamente y en la mañana de este martes se han logrado operar una veintena de vuelos desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, uno de los más afectados por el paso de la borrasca 'Filomena' que ha dejado récords tanto de nevadas como de gélidas temperaturas en toda España.

Localidades de Teruel, Guadalajara, Zaragoza, Cuenca, Ávila, Segovia, Madrid y Valencia han registrado la pasada madrugada temperaturas muy bajas y los diez registros más fríos oscilaron entre los -25,4 grados centígrados de Bello (Teruel) y los -16,2ºC de Salvacañete (Cuenca), de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En estos momentos en Madrid, donde esta noche se han alcanzando los -10 grados centígrados, hay tres terminales operativas, la T1 la T4 y la T4 satélite, según informaron en fuentes de Aena a Europa Press, y recuerdan que las otras dos terminales no están operativas desde hace tiempo por motivos del Covid-19.

Este lunes se pudieron realizar un total de 120 operaciones de las 400 previstas, y se espera que lentamente se produzca una recuperación gradual de la actividad a medida que se vayan limpiando y recuperando pistas.

Los servicios especializados de tierra se están empleando a fondo para descongelar las partes más sensibles de los aviones antes de despegar debido a las bajas temperaturas alcanzadas esta noche en Madrid. También la flota dedicada a la limpieza de nieve de las pistas y a evitar la formación de hielo en estas superficies está trabajando sin descanso.

Las aerolíneas están informando puntualmente a sus pasajeros de que no acudan a los aeropuertos hasta que no confirmen con exactitud la salida de sus vuelos, ya que no saldrán todos los vuelos programados.

Muchos pasajeros internacionales que volaban desde la Terminal 1 estaban preocupados por la caducidad de sus PCR ante el retraso de los vuelos. Desde la aerolínea Iberia se ha lanzado un mensaje por Twitter en el que se indica que "debido al temporal de mal tiempo en España que ha supuesto el retraso/cancelación/reprogramación de vuelos, a los pasajeros a quienes se les haya caducado la PCR por esta circunstancia, no se les requerirá la realización de una nueva PCR".

Iberia operará este martes todos sus vuelos de largo radio programados, un total de nueve, así como la mitad de los previstos en su red de corto y medio radio para conectar Madrid con el resto de España y Europa.

La aerolínea ha adelantado esta planificación en función de la previsión para este martes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de seguir operando, pero con muchas limitaciones, debido al hielo y nieve depositado en las pistas y en las zonas de aparcamiento de los aviones, lo que reduce muy significativamente el número de operaciones posibles.

En un comunicado, la compañía ha decidido mantener los nueve vuelos de largo radio inicialmente previstos para hoy, aunque ha advertido de que podrían sufrir retrasos debido a la escasa disponibilidad de parkings practicables.

En su red de corto y medio radio ofrecerá en torno al 50% de los vuelos previstos que conectan Madrid con el resto de España y Europa. El resto de los vuelos ya han sido cancelados y los clientes están siendo avisados.

Por su parte, Air Europa ha indicado que, tras la reapertura parcial del aeropuerto, durante hoy martes 12, confían en que las operaciones de sus vuelos se normalicen. Todavía pueden producirse retrasos o cancelaciones puntuales, por lo que se recomienda confirmar el estado del vuelo ya que se han tenido que cancelar algunas operaciones.

CANCELACIONES EN PALMA

Aena ha informado a través de Infovuelos de la cancelación de dos conexiones entre Palma de Mallorca con Madrid, una de salida, prevista para las 15.40 horas de este martes, y otro vuelo que tenía que haber despegado desde Madrid a las 09.20 horas.

El resto de vuelos, siete en total, mantienen sus horarios previstos. Desde Ibiza, el vuelo previsto para las 13.30 horas de este martes también se ha cancelado aunque se mantiene una salida hacia Madrid a las 18.55 horas.

Además, de los dos vuelos que tenían que llegar a este aeropuerto desde Barajas, uno de ellos, el previsto para las 15.50 horas, también ha sido cancelado. Menorca no registra, de momento, cancelaciones.

RECUPERACIÓN GRADUAL

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, afirmaba el pasado lunes que las operaciones y la normalidad en el aeropuerto madrileño se irán recuperando "gradualmente" tras la reapertura de dos pistas en la T4.

El restablecimiento del servicio en el aeropuerto madrileño está siendo más rápido de lo previsto, gracias a la colaboración del Ejército en la limpieza de las pistas y de Aena.