El Gobierno se compromete a garantizar la conectividad aérea con Reino Unido "haya acuerdo o no" con el 'Brexit'

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado hoy que el Gobierno se ha comprometido a garantizar la conectividad aérea con Reino Unido "haya acuerdo o no" entre la Unión Europea y este país.

Maroto, que ha abierto este miércoles la segunda jornada del evento 'Wings of Change Europe 2018', ha explicado que la pasada semana comenzaron a realizar de forma "más intensa" un trabajo de información a las empresas, como aerolíneas u operadores, para mostrarles su "compromiso" de que están trabajando en ello y para que las aerolíneas y los más de 18 millones de turistas británicos que visitan España tengan "más certidumbre".

Tras su intervención en este congreso organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Madrid, ha considerado no obstante que se está tomando "el buen camino" en las negociaciones del 'Brexit' para que el acuerdo sea "más fácil". Pese a ello, ha insistido en que si no hay acuerdo ya se están tomando "las medidas necesarias".

En este sentido, ha manifestado que hay una parte de las soluciones que se deben gestionar a través de la Comisión Europea, como aquellas que corresponden con el conjunto de la conectividad europea, mientras que en otros puntos deben "trabajar unilateralmente" para garantizar que el visitante británico está asegurado.

Aún así, ha dicho que no se pueden eliminar las incertidumbres "al 100%" pero sí que se tienen menos que antes del principio de acuerdo que firmaron la primera ministra británica, Theresa May, y el negociador europeo para el 'Brexit', Michel Bariner, por lo que "queda esperar" que el Gobierno y el Parlamento británicos "estén a la altura y entiendan que esto requiere acuerdo". La salida del Reino Unido con un "buen acuerdo" no solo es "buena para el país, sino para todos", ha concluido.

CIELO ÚNICO EUROPEO

Durante su intervención, la ministra ha puesto en valor que el transporte aéreo es uno de los "pilares fundamentales" del desarrollo turístico español, donde este sector representa el 11% del PIB y el 13% del empleo.

Maroto ha señalado la importancia de que los indicadores turísticos aumenten "igual" que los aéreos. En esta línea, ha recordado que en 2017 España recibió más de 82 millones de turistas y fue escenario de más de 175 millones de viajes con destino u origen a un aeropuerto español.

La ministra de Turismo ha insistido también en la necesidad de incluir la digitalización y la innovación en el desarrollo aeroportuario para mejorar la capacidad y las infraestructuras, ya que el aeropuerto "es el primer contacto" para el visitante, así como garantizar una capacidad sostenible en el largo y el medio plazo.

Así, ha indicado que el Gobierno es favorable al 'Cielo Único Europeo' y que apoyará a todo aquello que pueda mejorar España como destino, además de destacar la importancia de la colaboración entre instituciones y organizaciones, que provoca "beneficios a todos".

En cuanto a los operadores, ha defendido que el Gobierno está desarrollando un descenso continuado de las tarifas aeroportuarias del 11% hasta 2021 y que no volverán a incrementarse hasta 2025, en una estrategia para mejorar la competitividad no solo de los aeropuertos sino también de las compañías.