Norwegian Cruise Line invierte en la modernización de su flota para impulsar su oferta de lujo - NCL

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía de cruceros Norwegian Cruise Line (NCL) ha presentado una serie de mejoras operativas y de infraestructuras a bordo de sus buques Norwegian Jade y Norwegian Gem, en el marco de su estrategia para elevar los estándares de servicio e impulsar la rentabilidad de su oferta de vacaciones de alta gama.

Las reformas abarcan la ampliación y remodelación de áreas clave de consumo a bordo. Entre las principales novedades destacan la inauguración del Vibe Beach Club --un espacio exterior de acceso exclusivo para adultos con bar privado y cabañas de alquiler--, la remodelación integral de la Thermal Suite en sus centros de bienestar Mandara Spa y la incorporación de una tienda Starbucks con licencia a bordo del Norwegian Jade.

El presidente de NCL, Marc Kazlauskas, ha señalado que estas transformaciones responden a la demanda de los usuarios y buscan aportar "una mayor coherencia en toda la flota", al tiempo que ofrecen a los cruceristas más alternativas para personalizar sus estancias mediante instalaciones y servicios premium.

En el ámbito del bienestar y la salud a bordo, la firma ha triplicado el número de tumbonas térmicas e integrado nuevas instalaciones como saunas de carbón, salas de hielo, salas de sal, IV Lounge (terapias de nutrientes) y piscinas de talasoterapia o de inmersión, según las especificaciones de cada buque.

Con estas actualizaciones, la compañía ajusta sus activos para afrontar la campaña estival de 2026. Durante esta temporada, el Norwegian Jade operará itinerarios de siete días por Alaska con salidas desde Vancouver y Whittier, mientras que el Norwegian Gem cubrirá travesías por el Mediterráneo y las islas griegas partiendo desde Roma y Venecia, antes de posicionarse en el Caribe y el mercado asiático hacia finales de año.