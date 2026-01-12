De la pantalla al mar: el mítico 'Dirty Dancing' pondrá ritmo a la temporada inaugural de MSC en Alaska

MSC Poesía - MSC CRUCEROS

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros ha anunciado la incorporación del espectáculo 'Dirty Dancing: En Concierto' a bordo del buque MSC Poesia para su próxima temporada de verano en Alaska, que dará comienzo el 11 de mayo de 2026. Esta iniciativa supone la ampliación de la colaboración entre la naviera y la productora Lionsgate a un tercer barco de la flota.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el espectáculo tiene una duración de 90 minutos y combina la proyección de la película con una banda en directo, cantantes y bailarines que actúan en sincronía con las imágenes.

El MSC Poesia se suma así al MSC World America y al MSC Virtuosa como los únicos buques que ofrecen esta producción de Lionsgate y GEA Live de manera exclusiva en el mar.

Los itinerarios, con salida desde Seattle (Estados Unidos), tendrán una duración de siete noches y recorrerán destinos como Ketchikan, Icy Strait Hoonah, Tracy Arm, Juneau y Victoria (Canadá). El espectáculo se programará durante todo el trayecto, incluyendo sesiones matinales en los días de navegación.

RENOVACIÓN DEL BUQUE Y OFERTA COMPLEMENTARIA

La llegada de este espectáculo coincide con una remodelación integral del MSC Poesia. Las actualizaciones del navío incluyen la incorporación del MSC Yacht Club, dos nuevos restaurantes de especialidades (Butcher's Cut y Kaito Sushi Bar), un All-Stars Sports Bar y la renovación del área de gimnasio y spa.

Además de la producción principal, la programación de entretenimiento para la temporada en Alaska contará con música en director, actividades temáticas como charlas de expertos regionales sobre la naturaleza de Alaska, talleres de artesanía y sesiones de bienestar así como espectáculos a gran escala y actuaciones de comediantes estadounidenses.

Con esta incorporación, MSC Cruceros busca reforzar su oferta de entretenimiento en su debut en la región de Alaska, manteniendo el concierto también en el MSC Virtuosa durante su temporada de invierno en el sur del Caribe.