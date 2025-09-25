Archivo - Silversea inaugura el Grand Voyage Mediterráneo 2025: 55 días de cultura, costas y gastronomía - SUPERBLOOM HOUSE PRODUCTIONS - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Silversea, la marca de viajes de lujo experienciales y de expedición, ha zarpado oficialmente en su Grand Voyage Mediterranean 2025, una inmersión de 55 días por ciudades icónicas como Venecia, Dubrovnik y Nápoles, así como por joyas escondidas como Kotor y Trapani.

Del 24 de septiembre al 18 de noviembre, el Silver Spirit conectará a los huéspedes con 45 destinos en 12 países, ofreciéndoles una oportunidad única de explorar el Mediterráneo a finales del verano.

El Grand Voyage Mediterranean 2025, a bordo del Silver Spirit, comienza con una exploración de 12 días por la península ibérica, navegando desde Lisboa hasta Gibraltar y recorriendo las ciudades costeras de España, incluyendo Málaga, Ibiza y Valencia.

A continuación, los huéspedes viajarán a Mónaco e Italia, explorando Nápoles y la Costa Amalfitana. Desde allí, el itinerario se dirige a las joyas del Adriático croata y a las idílicas islas de Grecia. La travesía concluye con el regreso a Italia y España, finalizando en Barcelona, hogar de la Sagrada Família de Gaudí.

Cada uno de estos destinos ofrece oportunidades para experiencias culturales, incluyendo propuestas culinarias inmersivas, visitas privadas y aventuras personalizadas.

Los huéspedes que busquen saborear la región podrán participar en una SALT Experience con una fusión de influencias griegas y venecianas en la isla de Corfú, Grecia, explorando productos, especias y hierbas locales.

Quienes deseen disfrutar del paisaje podrán recorrer el Parque Natural de Ses Salines, una de las áreas más vírgenes de Ibiza, España, donde anidan numerosas especies de aves.

Los huéspedes también participarán en tres eventos exclusivos --únicos en este Grand Voyage-- que incluyen una cena en el restaurante Mirazur de la Riviera Francesa, con tres estrellas Michelin; una velada en la ciudad de Rodas, considerada una de las localidades medievales mejor conservadas de Europa; así como una velada exclusiva en Noto (Sicilia), en el emplazamiento de un antiguo monasterio transformado en un gran espacio de eventos.

Los próximos Grand Voyages de Silversea incluyen el Grand Voyage Australia 2025 a bordo del Silver Nova, el Grand Voyage South Pacific Expedition 2026 a bordo del Silver Cloud, el Grand Voyage Mediterranean 2026 a bordo del Silver Spirit y el Grand Voyage South America 2027 a bordo del Silver Nova.