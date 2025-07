Cinco propuestas de picnics gourmet para disfrutar este verano al aire libre

Cinco Propuestas De Picnics Gourmet Para Disfrutar Del Verano Al Aire Libre - UNSPLASH

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del verano, los días se alargan y el buen tiempo invita a disfrutar del aire libre, ya sea viendo un atardecer con los pies en la arena o sobre una manta en medio del campo. Y qué mejor manera de aprovecharlo que con un picnic gourmet: una experiencia que combina naturaleza, sabor y estilo. Desde tablas de ibéricos y bocados delicatessen hasta bebidas refrescantes y postres, te proponemos algunas ideas irresistibles para montar un picnic con encanto este verano.

Ibéricos y una copa de 'spritz' es la propuesta estival de Señorío de Montanera y Croft Twist, que han creado el pack perfecto para disfrutar de un aperitivo gourmet. Esta edición reúne una serie de loncheados ibéricos de jamón, paleta, lomo, chorizo y salchichón, listos para acompañar cualquier momento, que maridan con una copa de Croft Twist, una bebida elaborada a partir de una mezcla de finos elegantes, hierbabuena y un toque cítrico de limón, pero de baja graduación y listo para servir. Además, este pack se redondea con una copa personalizada, una tabla firmada por Arcos para preparar tu picoteo ideal y una bolsa para llevar esta deliciosa propuesta.

Una propuesta similar es la que sugiere Ibéricos Montellano con su 'Picnic by Montellano', ideal para sorprender con un plan diferente para disfrutar de las comidas y cenas veraniegas en los parques de la ciudad, el campo o la playa. La marca salmantina diseña un pack que incluye cuatro loncheados de jamón, chorizo y salchichón ibéricos listos para abrir y degustar. Para el picnic completo, incluye en esta propuesta una pequeña tabla para facilitar el consumo sus ibéricos, que llega en una caja, diseñada por la joven ilustradora Inés Pérez, en la que destaca el color verde de la dehesa salmantina.

Un clásico que no falla es Mallorca, que en su 'flagship' de Serrano, propone diversos formatos más dinámicos como su opción 'take away', pensada para disfrutar de sus productos al aire libre en cualquier rincón de la ciudad, para lo que cuenta con productos para montar un picnic improvisado, un brunch para llevar o una merienda bajo el sol.

Otra propuesta original de picnic es la de Rodilla, que además acaba de lanzar una edición limitada de sus packs de sandwiches de la mano del artista Ricardo Cavolo, ya que cada uno de ellos está decorado con los colores y las formas distintivas que definen su trabajo, aportando un toque moderno y artístico a los icónicos sándwiches de la marca.

Y para los que busquen ideas para sorprender con un picnic más premium y sibarita, Ikigai Velázquez, el restaurante del chef Yong Wu Nagahira, propone una cuidada selección de sus nigiris más representativos, como el de rodaballo con meunier de yuzu, el de lubina con beurre blanc y polvo de cecina o el de salmón flambeado con mostaza de Savoza y kumkuat, además de una amplia variedad de entrantes calientes, sashimis, hosomakis, uramakis y tartares, que se marida con una cuidada selección de sakes, pensada para acompañar cada bocado y redondear la experiencia en cualquier lugar.

Mientras que para los amantes del café, nada mejor que disfrutar de uno de calidad al término del picnic. Nespresso propone disfrutar de sus nuevas y refrescantes recetas con la edición limitada de sus Tumblr de color Pistachio o las Travel Mugs en color Yellow o Vanilla, una opción perfecta para añadir un toque de color a los rituales veraniegos de café, con alguno de sus novedades como son el Pistachio Vanilla, caracterizada por una combinación con notas de almendra y vainilla y un sutil recuerdo de pistacho para una experiencia refrescante y única, o Coconut Vanilla, una combinación con notas de coco y vainilla.