De la receta clásica a las más innovadoras: las mejores tartas de queso para celebrar su día

Tarta de queso- UNSPLASH

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tarta de queso vive uno de sus momentos más dulces y sigue siendo el postre más deseado y que nunca falla en restaurantes, pastelerías y cafeterías de toda España. Cremosas, con corazón fundente, de receta clásica o con versiones más innovadoras, este Día de la Tarta de Queso es la excusa perfecta para emprender una ruta 'foodie' y descubrir las elaboraciones que han conquistado a los amantes de este dulce bocado.

En Luna & Wanda se rinde homenaje a su producto estrella con una propuesta ideada para combatir las altas temperaturas, transformándola en un nuevo y refrescante formato: el helado. Así, se ha aliado para este día con La Gelateria Italiana, un obrador especializado en el auténtico gelato artesano, para crear juntos una receta que captura a la perfección la cremosidad y el sabor de su famosa tarta de queso original. El resultado de esta unión es un helado artesanal de edición limitada que traslada el contraste de texturas y el sabor cremoso y dulce de Luna & Wanda a una versión fresca y veraniega.

Otra de las direcciones para disfrutar de este bocado es Maritta, ubicada en el Barrio de Salamanca, de cuyo obrador salen unas 300 tartas de queso elaboradas artesanalmente y que han sido reconocidas de las mejores de Madrid, tanto la receta clásica como las más innovadoras con sabores desarrollados íntegramente en el obrador: como la tarta de pistacho con praliné artesanal, la de chocolate belga o su reciente Colección de Verano, con combinaciones como mango y maracuyá, mango y coco y fresa con pitaya, ideales para los meses más calurosos del año.

En Li-Onna, la tarta de queso se presenta como una propuesta clásica y elegante donde la sencillez y la técnica se unen para conquistar el paladar. Elaborada con queso crema, nata, huevo y una delicada base de galleta, destaca por su textura extraordinariamente cremosa, que encuentra el equilibrio perfecto junto a un refrescante helado de yogur.

Mientras que en Bestial by Rosi La Loca, Rosi La Loca y Victoria by Rosi La Loca, se puede degustar la creación del chef Javier Alfaro que fue reconocida como la mejor tarta de queso de Madrid en 2024. Elaborada con una combinación de queso crema, gorgonzola y pecorino, ideal para los que buscan un sabor intenso y complejo en este bocado.

Una 'cheesecake' innovadora para celebrar esta jornada también es la propuesta de Superchulo, que presenta la 'Say Cheese' una tarta elaborada artesanalmente con pistachos, chocolate blanco rosa (Pink Chocolate) y frutos rojos. Una explosión visual y de sabor que no deja indiferente a nadie para celebrar esta jornada. Colorida, creativa y diferente representa el espíritu desenfadado, moderno y lleno de vida que define al espacio.