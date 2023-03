Regalos para el Día del Padre

Padre con sus hijas - UNSPLASH



MADRID, 13 (EUROPA PRESS) - Este 19 de marzo, San José, llega un fecha especial como el Día del Padre. Siempre es buen día para acordarnos de nuestro padre, pero para una fecha tan señalada os vamos a proponer algunos regalos originales con los que acertarás seguro, fuera de la típica corbata o el perfume para salir del paso.

Podemos empezar por esos regalos que no fallarán para los padres más 'winelover'. Así, Bodegas y viñedos del Marqués de Vargas ofrece para sorprender a tu progenitor en una fecha tan señalada uno de sus vinos con más historia, como es Marqués de Vargas Gran Reserva 2015, que se elabora a partir de uva procedente de las parcelas más antiguas de la Hacienda Pradolagar, en Rioja Alta.

Por su parte, de Vintae, el Viejo de Matsu pone en una buena botella de vino la plenitud, el conocimiento de quien ha trabajado la tierra durante años. Surgido en viñedos centenarios, algunos prefiloxéricos, cultivados según la tradición de la D.O. Toro de no interferir en los procesos naturales, este vino es perfecto para los padres amantes del buen vino.

Para los que prefieran regalar un vino blanco, la bodega Eduardo Peña ha lanzado su ribeiro Eduardo Peña 2022, elaborado mediante la maceración en frío de las variedades de Tenía, Cámara, Pueblo, Lado y Loureira, con un suave trabajo sobre lías. Un blanco estructurado, sabroso y bien equilibrado, de postgusto muy largo y afrutado con un puntito amargo.

En Williams & Humbert, una de las bodegas con más historia y tradición en la elaboración de vino y brandy de Jerez, propone sorprenderle con su oloroso ecológico. Envejecido durante 7 años a través de un sistema de crianza estática y elaborado a partir de uva Palomino ecológica, procedente del Pago de Burujena, en Trebujena, da como resultado un vino muy fresco, floral, con estructura y mineralidad.

También un producto como el whisky, artesanal desde el cultivo de la cebada al embotellado, se puede convertir en el regalo con el que triunfar en este Día del Padre. Para ello, la destilería escocesa The Balvenie, que con más de 130 años de historia ha hecho de la artesanía una de sus principales credenciales, propone dos ediciones únicas que beben de la narrativa dentro de su colección Stories: The Sweet Toast of American Oak y A Week of Peat.

Para padres sibaritas, Beefeater propone regalar en este día Beefeater Crown Jewel, una referencia 'ultra-premium', inspirada en el rubí, una de las emblemáticas joyas de la Corona británica albergadas en la Torre de Londres. Esta ginebra, que hasta ahora solo estaba disponible como una edición limitada hace 20 años, mantiene la esencia de Beefeater London Dry Gin, pero con un volumen de alcohol del 50% y captura las notas cítricas de la cáscara de pomelo.

PACKS PARA PADRES 'FOODIES'

Otra propuesta más que marida el buen beber con la gastronomía es 'El Despertar de los sentidos', el homenaje a los 250 años de Osborne como embajador de la gastronomía española en el mundo. Un pack de edición limitada para dos personas dirigido a los padres más 'foodies'.

Esta exclusiva cata en formato pack invita a un recorrido de sabores puros, brillantes e intensos que resaltan las combinaciones dulce-picantes, dulce-salados, agridulces, y umami que proponen las marcas más icónicas de Osborne -Caviar Riofrio, Montecillo, Cinco Jotas, Carlos I- en forma de pequeños bocados maridados con sus vinos, spirits, ibéricos y caviar potenciando al máximo las cualidades de cada producto.

Otra opción para esos padres 'foodies' es el pack 'top ten' diseñado por Petramora para esta fecha, apostando por la temporalidad y la calidad en su selección de los 10 productos más regalados en su web para que acertar sea algo seguro. Así, el pack contiene jamón de bellota ibérico, fuet de cerveza negra del Montseny, un Ribera del Duero Jacinta o un queso de Zamora curado, entre otros, que harán un hombre feliz a cualquier padre.

Para no fallar en este día con los padres más clásicos nada mejor que sorprenderle con las cestas de regalo 'Lhardy', que se pueden personalizar al gusto e incluyen desde postres y otros productos de pastelería, hasta sus más platos icónicos como los callos, el pâté en croûte, el solomillo Wellington o su cocido - previo encargo -, además de una completa propuesta líquida con el sello de la icónica casa, donde no fallan sus vinos de Jerez - embotellados especialmente para Lhardy - o vinos especiales como el Marqués de Murrieta de la casa, un Gran Reserva de 2015 y el primer vino que hace la bodega con una etiqueta exclusiva solo para Lhardy como un homenaje a los años 20, cuando Marqués de Murrieta era el vino de la casa.

Y para padres amantes de la lectura y la buena gastronomía, una recomendación es la historia del restaurante 'Horcher' (Planeta Gastro), que está a punto de cumplir 80 años. Un regalo que no va dirigido solo a los padres del buen comer, sino también a aquellos interesados en la historia de Europa y Madrid, así como en la caza, las empresas familiares con esta saga familiar de cuatro generaciones, sus tradiciones y sus recetas más clásicas.

Un regalo con fin solidario, Ibéricos Montellano rinde homenaje a todos los padres, y en memoria de Manuel Curto, fundador de la empresa junto a Carmen Hernández, que falleció el pasado mes de septiembre de la enfermedad ELA, han elaborado el pack de loncheados Doble M Edición Especial para el que han seleccionado los mejores cerdos y contiene tres sobres de 80 gramos de jamón de bellota ibérico 75% raza ibérica Reserva Especial de la añada 2018. Además, parte de los beneficios de su venta irán destinados a la asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León.