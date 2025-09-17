Alexandre Bloch, nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y Marc Korovitch, principal director invitado

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El maestro Alexandre Bloch es el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE, mientras que Marc Korovitch es el principal director invitado para la próxima temporada de conciertos 2026-2027, según ha anunciado este miércoles RTVE.

"Estoy encantado de embarcarme en esta fascinante aventura musical junto a los maravillosos músicos de la Orquesta, uniendo esta energía colectiva para dar forma a nuevos proyectos artísticos y compartirlos con el público dentro y fuera de España", ha afirmado Alexandre Bloch (Angers, Francia, 1985).

En relación con la Orquesta RTVE, Bloch ha puesto en valor su "calidad de escucha, su concentración y sus propuestas musicales" y ha expresado su deseo: "Que construyamos juntos una identidad sonora hermosa y sólida, propia de la Orquesta y Coro RTVE".

Según ha indicado RTVE, Alexandre Bloch sucederá como maestro titular de la Orquesta RTVE al alemán Christoph König, quien concluirá en mayo de 2026 una "fructífera" etapa al frente de la sinfónica de RTVE que se inició en 2023.

Por su parte, Marc Korovitch ha asegurado sentirse "profundamente honrado" por sumar a su responsabilidad como director del Coro RTVE, su nombramiento ahora como principal director invitado de la Orquesta. "Desde nuestro primer encuentro, me impresionó la extraordinaria implicación de los músicos, la vitalidad artística y la notable versatilidad de la orquesta", ha declatado.