Alexis Morante dirige el documental 'Bisbal': "La etiqueta de triunfito se le quedó clavada como una espina" - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este martes 17 de octubre llega a Movistar Plus+ 'Bisbal', el documental que sigue al cantante en los días previos al concierto con que celebró sus 20 años de carrera. Alexis Morante ('Héroes: Silencio y Rock & Roll', 'Camarón. Flamenco y revolución') dirige una narración de corte intimista que toca todos los aspectos de la vida de la estrella, incluso los más duros, como la lucha que libró en sus primeros años por hacerse respetar dentro de la industria y superar la etiqueta de "triunfito".

En noviembre del año pasado, David Bisbal ofreció un concierto en su tierra, Almería, para conmemorar sus 20 años de trayectoria musical. De la idea de hacer un 'making of' del evento surgió el documental, al que se incorporó como director Alexis Morante, que ya había trabajado en un videoclip con el cantante.

Mientras que la trama de 'Bisbal' gira en torno al concierto, el tema principal se centra en el recorrido del músico, desde sus raíces en Almería y "cómo iba a conseguir su sueño en un momento histórico como es 'Operación Triunfo'". En una entrevista para Europa Press el director reflexionó sobre cómo el concurso televisivo influyó al cantante en el inicio de su carrera, "cómo le iba a exponer a la fama rápidamente pero iba a tener que trabajar mucho más por mantenerse en ese lugar y cómo la industria le iba a acabar rechazando por venir de donde venía".

Morante se remonta al difícil panorama de la industria musical en 2001, cuando los artistas consagrados hacían frente a la piratería, Internet, la caída en la venta de discos... Sumado a todos esos factores, 'Operación Triunfo' llegó "como una bomba", dando "toda la exposición de la televisión a chavales que no tenían ninguna carrera que les avalase y que empiezan entonces a sacar discos como rosquillas y a copar todas las listas de éxito". Ante esto, el director explica que la palabra 'triunfito' fue la manera que encontró la industria para despreciar a los artistas que salían del talent show musical.

Aunque ha pasado mucho tiempo desde que el joven Bisbal quedara en segundo lugar en el popular concurso de televisión, Morante cree que la denominación despectiva de "triunfito" es algo que a la estrella "se le quedó clavado como una espina". Y este, precisamente, es uno de los temas que se abordan en el documental.

'Bisbal' conjuga material de archivo con aquel grabado específicamente para el documental. La narración alterna vídeos caseros con testimonios del cantante y sus allegados a día de hoy, ofreciendo un retrato del músico a través del tiempo. Morante equilibra así presente y pasado. "Estamos en un presente que avanza hacia un clímax final que es el concierto, pero a la vez tenemos que ir entendiendo de dónde viene el personaje", explica el cineasta.

"La película empieza con David saliendo al concierto desde delante, desde el punto de vista del público y acaba con David saliendo al concierto desde detrás, desde su espalda, porque ya lo conocemos, ya estamos con él, ya sabemos lo que ha pasado para llegar a este momento", desvela el director.

'Bisbal' no es el primer retrato de una estrella musical que dirige Alexis Morante. El algecireño siguió a Enrique Bunbury en 'El camino más largo' a Alejandro Sanz en 'Sanz: Lo que fui es lo que soy' y repasó la trayectoria de Héroes del Silencio, la banda de rock más aclamada del país, en 'Héroes. Silencio y Rock & Roll', además de explorar la figura del difunto Camarón en 'Camarón: Flamenco y revolución'. Refiriéndose a sus anteriores trabajos, Morante afirma que ha tenido "la suerte" de que todas las figuras que ha retratado "son casi mitos en la música española". Y casi mítico considera también a Bisbal, afirmando que "es parte de nuestra historia".

POLÉMICA SOBRE EL DOCUMENTAL DE TERNERA

Como documentalista, Alexis Morante tiene su opinión respecto al revuelo generado en el Festival de San Sebastián por el documental 'No me llame Ternera', causado porque en él se entreviste a una de las figuras clave en la organización de ETA. "Bueno, la polémica me ha parecido absurda porque la polémica estaba en la palestra antes de que la película se viera", declara el director algecireño.

El cineasta compara el caso de la cinta de Évole a la noticia que salió de que en 'Bisbal' habían vetado a Chenoa. "Era totalmente mentira, nadie había visto el documental y al final se habla de 'Operación Triunfo' y se habla de las relaciones. Con esto creo que a Jordi Évole le ha pasado lo mismo, o sea, se escucha algo que va a ir sobre Josu Ternera o sobre el terrorismo y como se ve que le entrevistan a él, ya están esperando para criticar que seguramente está a favor del entrevistado y eso no es así, hay que ver la película", sentencia.

A la hora de abordar sus documentales, Alexis Morante cree que lo importante, más allá de las polémicas o reparos morales que pueda suscitar el personaje, es la historia que tenga que ofrecer. "Para mí, lo que tienen que tener es una historia detrás, sea buena, sea mala, sea más moral, menos moral, sea más famoso, menos famoso pero si tiene una buena historia es merecedor de un documental".

'Bisbal' es una serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment ('Raphaelismo', 'Supergarcía') y Universal Music Spain.