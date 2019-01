Amazon convertirá la vida de Sergio Ramos en una docuserie

Actualizado 30/01/2019 16:26:28 CET

Amazon Prime Video ya está trabajando en una nueva docuserie centrada en la vida del futbolista Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la Selección Española de fútbol. La docuserie, actualmente en producción, se estrenará en 2019 y estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 200 países. Este será el segundo Prime Original en España, después de Six Dreams, también de temática futbolera y lanzado en julio de 2018.

La docuserie, informa Amazon Prime Video en un comunicado, tendrá ocho episodios de media hora de duración que presentarán el día a día de Ramos, mostrando los ingredientes necesarios para ser una estrella del fútbol, así como momentos privados compartidos con su familia y su entorno personal más cercano. Una producción que promete bridar una visión sin precedentes de una estrella del fútbol dentro y fuera del campo.

"Estoy emocionado por poder compartir con los aficionados al fútbol cuáles son las claves para ser un atleta profesional y lo que supone la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán del Real Madrid y la Selección Española y, al mismo tiempo, llevar una vida normal a nivel personal", afirma Ramos que asegura que "cualquiera que esté entregado a su profesión, puede sentirse reflejado en esta serie".

