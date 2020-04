AMC estrena 'Desde Otro Lugar', la nueva serie de Jason Segel, el lunes 13 de abril

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lunes 13 de abril a las a las 22:10 horas llegará a AMC 'Desde otro lugar' ('Dispatches from Elsewhere'), la serie creada por Jason Segel ('Cómo conocí a vuestra madre') y protagonizada por el propio Segel junto a junto a la doblemente oscarizada y ganadora del Emmy Sally Field ('Maniac', 'Lincoln'); el nominado al Oscar Richard E. Grant ('¿Podrás perdonarme algún día?'); el multi-nominado al Grammy y miembro del dúo OutKast André Benjamin ('American Crime'); y la actriz trans Eve Lindley ('Mr. Robot').

A lo largo de diez episodios, 'Desde Otro Lugar' sigue a cuatro personas corrientes y solitarias que sienten que algo falta en sus vidas, sin saber exactamente qué. Los destinos de este diverso cuarteto se cruzarán por casualidad (o no), al tropezar con un rompecabezas camuflado en la vida cotidiana. A medida que empiezan a aceptar los misteriosos retos que les presentan los envíos desde 'Otro Lugar', descubrirán que este enigma tiene raíces más profundas de lo que imaginaban y abrirán los ojos a un mundo de magia y nuevas posibilidades.

Rodada en Filadelfia (EEUU), esta serie original de AMC Studios cuenta con la producción ejecutiva de Jason Segel, además del ganador de un Oscar Scott Rudin ('Lady Bird', 'Fences'); el showrunner Mark Friedman ('Mayward Pines'); el nominado al Oscar Garret Basch ('My Dinner with Hervé', 'The Night Of'); el nominado al Oscar Eli Bush ('Lady Bird', 'Isle of Dogs'); Jeff Freilich ('Lodge 49', 'Grace and Frankie'); y Alethea Jones ('Queen America', 'Lodge 49').