'Anatomía de un instante' lidera las nominaciones de la I edición de los Premios Anillos de Oro

Archivo - Fotograma de la serie 'Anatomía de un instante', en emisión en Movistar Plus+. - MOVISTAR PLUS+ - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Anatomía de un instante' lidera, con 15 nominaciones, la I edición de los Premios Anillos de Oro, galardones que organiza el Círculo de Profesionales de las Series Españolas.

Los galardones se entregarán el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y el segundo trabajo más nominado es 'Querer', con 8 opciones a galardón.

Además, aspiran al Anillo de Oro a Mejor Actriz Protagonista Nagore Aramburu por 'Querer', Carmen Machi por Celeste y Esperanza Pedreño por la segunda temporada de 'Poquita Fe', mientras que Javier Cámara, por 'Yakarta', Pedro Casablanc, por 'Querer' y Álvaro Morte, por 'Anatomía de un instante', optan a Anillo de Oro a Mejor Actor Protagonista.

En Mejor serie de no ficción están nominadas 'Alaska Revelada', 'Esta ambición desmedida' y la segunda temporada de 'Luz en la oscuridad', así como en Mejor serie de ficción comedia, 'Celeste', 'La vida breve' y la segunda temporada de 'Poquita Fe'.

A estas se suman 'Anatomía de un instante', 'Querer' y 'Yakarta', como candidatas a Mejor serie de ficción dramática. Destacan también, entre las 23 categorías, Juan Ibáñez por 'Los años nuevos', Alex de Lucas y Raúl Santos por 'Superstar', y C. Tangana por 'Esta ambición desmedida', pugnan por el Anillo de Oro a Mejor Música.

La Andalucía Film Commission, la Film Madrid Region y Rías Baixas Film Commission compiten por el galardón a Mejor Film Commission / Office.

Las 23 nominaciones son el resultado de los votos emitidos por los 511 miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, inscritos antes del 27 de marzo.