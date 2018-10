Asghar Farhadi, nombrado Patrono de Honor de la Fundación Academia de Cine

Actualizado 28/06/2018 17:34:06 CET

El director y guionista persa Asghar Farhadi ha sido nombrado Patrono de Honor de la Fundación Academia de Cine, según ha informado la institución este jueves en un comunicado.

El autor de la primera producción iraní que logró un Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa con 'Nader y Simin, una separación', galardón que volvió a ganar por 'El viajante', ha confesado que no se esperaba la proposición. "Me ha dado muy buena impresión y me ha hecho sentir parte de la familia del cine español", ha señalado.

"El cine mundial está en una situación de riesgo. La gente va cada vez menos a las salas, prefiere ver las películas en su casa. Las academias internacionales tienen que unirse para encontrar una solución", ha manifestado Farhadi, defensor del cine en pantalla grande.

La Fundación Academia de Cine ha concedido, anteriormente, esta distinción a Antonio Banderas, Alejandro Amenábar, Almudena Grandes, Mario Vargas Llosa, Vittorio Storaro e Inma Shara.