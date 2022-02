Atresmedia presenta La edad de la ira, una serie que "llama a reflexionar" sobre la situación de los adolescentes

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

ATRESplayer PREMIUM estrena el 27 de febrero 'La edad de la ira', serie basada en la novela homónima de Nando López. La ficción retrata la adolescencia actual para, partiendo del thriller, abordar las dificultades a las que se enfrentan las nuevas generaciones.

El protagonista de la producción es Marcos (Manu Ríos), quien vive en un ambiente familiar represivo y presuntamente mata a su padre. La homofobia es el tema central de la trama, así como el machismo y el acoso en las aulas. "Es un honor poder darles voz a estas situaciones que siguen pasando a día de hoy", explica Ríos en una rueda de prensa a la que ha tenido acceso Europa Press.

Carlos Alcaide, que encarna a Ignacio, cree que 'La edad de la ira' hace "un llamado a la reflexión" sobre los problemas sociales. "Vivimos en una sociedad que está evolucionando, pero quedan muchas cosas por resolver", reivindica.

"Yo estudié Educación Infantil y Educación Primaria y lo que tenía claro es que no iba a pasar ni una. Ahora no estoy ejerciendo, pero creo que es importante no tolerar nada. Seguimos educándonos constantemente", señala Amaia Aberasturi, quien encarna a Sandra. "Hay algo precioso en esta serie y es que se escucha al adolescente, tiene su lugar", agrega.

Daniel Ibáñez, que participa en el rol de Raúl, subraya el aspecto pedagógico de la serie. "Esta historia es visceral, tiene una fuerza inusitada. Creo que en los adolescentes y los adultos algo va a hacer clic", dice. El actor también advierte de la "crudeza" de la historia, un aspecto en el que es fiel a la novela.

"Mucha gente me decía 'es el libro con el que yo dije quién soy en mi casa o con el que yo me visibilicé en mi instituto'", explica Nanda López sobre su libro, que fue finalista al Premio Nadal 2010. El autor destaca que su principal objetivo era que la adaptación contará la historia "desde un lugar social, emocional y sincero".

'La edad de la ira' cuenta con cuatro capítulos de 50 minutos de duración. Juanma Ruiz y Lucia Carballal han escrito el guion, mientras que Jesús Rodrigo está al frente de la dirección.