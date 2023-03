Atresmedia presenta en el Festival de Málaga 'Las noches de Tefía', su serie sobre un campo de concentración franquista

- La producción está basada en una historia real sobre la que "hay muy poca documentación porque el franquismo se dedicó a destruirla"

Atresmedia ha presentado en el Festival de Málaga 'Las noches de Tefía', su nueva serie protagonizada por Carolina Yuste y Patrick Criado que, aún sin fecha de estreno, verá la luz "antes del verano" en Atresplayer Premium. Ambientada en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, un campo de concentración franquista ubicado en Fuerteventura, la ficción está creada, codirigida y coescrita por el dramaturgo Miguel del Arco, quien asegura que sobre estos campos de concentración españoles durante la dictadura "hay muy poca documentación porque el franquismo se dedicó a destruirla".

"Ni siquiera la gente del pueblo de Tefía sabía que allí sucedió esto", añade del Arco en un encuentro con los medios en el que estuvo presente Europa Press previo al estreno de la ficción en Festival de Málaga. "Y los que sí que lo saben, todavía te hablan de ello bajando la voz", comenta el creador al recordar cuando viajaron a la isla para documentarse sobre la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, reconvertida hoy día en un albergue juvenil.

"Y no solo en Fuerteventura, también existieron campos como ese en Madrid, Huelva o Extremadura. Solo averiguar que en 1966 ocurría esto en España a la vez que se hacían acuerdos con Estados Unidos y Fraga promulgaba aquello de 'Spain is different'... y es que Franco llegó a decir en una entrevista a un americano que lo que había en España era democracia", continúa del Arco. "Yo, por ejemplo, he descubierto que, en Badajoz, de donde soy, había una prisión para homosexuales", añade Yuste (Nisa) sobre lo que más le impactó al documentarse de la temática de la serie.

"Yo vi un reportaje sobre la forma que tenían los funcionarios para saber si los presos que llegaban eran homosexuales o no, y eso sale en la serie", comenta por su parte Criado. "La verdad es la verdad, y en el momento en el que ves algo así te tiene que parecer terrorífico", asegura Yuste al ser preguntada por el recelo y la inquietud que puede causar una serie de esta temática entre ciertos sectores de la sociedad. "Sí que da miedo que lugares de odio puedan llegar a hacer daño. Lo que pasa es que hacen mucho ruido y les hacemos mucho caso", continúa la actriz, cuyo personaje en 'Las noches de Tefía' "representa a las primeras milicianas que durante el franquismo ayudaban a otras mujeres".

"Cuando colgué el tráiler en Instagram, me respondió una persona con 'ya te vale esta historia, puto subvencionado'", confiesa del Arco. "Ahora mismo hay gente que tiene clínicas cuyos abuelos trataban a los homosexuales con 'electroshock'", comenta Miquel Fernández, quien interpreta a Charli. "Y eso fue anteayer", denuncia Yuste, quien añade que "el avance es inevitable, pero hay gente que tiene miedo a perder su privilegio".

DOS SERIES EN UNA

'Las noches de Tefía', una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación Atresmedia Televisión y rodada en distintos parajes exteriores naturales de Tenerife y Madrid, supone una fuerte apuesta por algo que, en palabras de Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV, "estéticamente no se ha hecho nunca en España". "La expectativa está cumplida al 100%", sentencia.

Y es que otra de las grandes apuestas de 'Las noches de Tefía' es la contraposición entre las durísimas jornadas de trabajos forzados durante el día y las noches, en las que la serie se torna en musical cuando el personaje de Charli se dedica a improvisar historias sobre El Tindaya, una suerte de 'music hall' o cabaret nocturno en el que cada uno de sus compañeros de barracón tiene un alter ego. "Algunos actores me han llegado a llamar llorando después de ver los primeros episodios", comenta del Arco sobre lo que ha supuesto realizar la ficción para todo el equipo.

"Lo más complicado ha sido conseguir que los actores estuviesen a mi disposición para lo que requería. Les exigí un mes de ensayo bestia de sol a sol, trabajando mañana y tarde. Clases de canto, de baile, dieta, 'coaching'...", explica el codirector de Las noches de Tefía junto a Rómulo Aguillaume. "Hemos pasado hambre, adelgazamos 10 o 15 kilos cada uno", continúa Fernández. "Además, al rodarlo por separado, cuando pasamos de la parte de Tefía a la de El Tendaya parecía que estábamos haciendo otra serie", añade Criado.

"Hay algunos actores, como Patrick, que no habían cantado ni bailado en su vida", narra del Arco, quien adelanta además que la serie "es una historia cerrada" y que todas las canciones que aparecen en ella "son originales". "Yo toco la guitarra, y con unas cervezas canto", añade entre risas Criado. "No somos héroes por haber interpretado a estos personajes, pero ojalá que esto anime a las plataformas a apostar más por estas historias", sentencia el actor.