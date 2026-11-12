Can Yaman busca dejar atrás su imagen de galán de telenovela turca: "No es fácil cambiar esos prejuicios" - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 13 de noviembre AMC+ estrena 'El laberinto de las mariposas', serie en la que Can Yaman se pone en la piel de un agente secreto. Se trata de la primera producción española que protagoniza el actor turco, convertido en estrella internacional gracias a la telenovela 'Pájaro soñador'. Desde entonces, ha trasladado su residencia a Italia, donde ha trabajado en series como 'Violeta como el mar', así como en proyectos en inglés como 'Sandokan' con los que lucha por no seguir encasillado.

"No es fácil cambiar esos prejuicios, pero con el tiempo, haciendo cosas distintas, tienes la oportunidad de ser más respetado como actor en lugar de ser conocido como un galán", reflexiona Yaman en una entrevista concedida a Europa Press. "A lo mejor tenia una imagen, o todavía la tengo, no lo sé", reconoce el intérprete, señalando que "es difícil salir de este patrón" porque, "una vez que te conocen de esta manera", las productoras acostumbran a ofrecerte papeles que se ajustan a géneros similares.

"Salir de eso es difícil", reitera, apuntando que dio un viraje en su carrera trasladándose a Italia y, una vez allí, rechazó continuar encabezando la serie 'Violeta como el mar' en su tercera temporada para ponerse "a prueba en España". "Me tomé el tiempo justo, un año, no trabajando, solo aprendiendo el idioma. Eso era una inversión", explica, apuntando que tomar esa decisión requiere cierta estabilidad económica y "sacrificar también algunas cosas".

LA IRRUPCIÓN DE LA IA "DELANTE Y DETRÁS DE CÁMARAS"

Yaman explica que está empezando a aprender portugués para un nuevo proyecto en Brasil con la ayuda de la inteligencia artificial. Al ser preguntado por la irrupción de la IA en el sector audiovisual, el actor asegura que no le preocupa "para nada". "Todas las cosas de la vida, si sabes utilizarlas bien, son útiles", reflexiona, incidiendo en que la IA "es una herramienta" y comparándola con las redes sociales que, afirma, si son utilizadas "para hacer daño", pueden ser "algo peligroso".

Sus compañeros de reparto en 'El laberinto de las mariposas', Andrea Duro ('La favorita 1922') y Félix Gómez ('La caza'), admiten que la IA les "da respeto". "En sí, ni es mala ni buena; es una herramienta. Pero al final casi siempre la utilizamos para mal, no sé por qué", sostiene Gómez. "Estamos viendo, entre la campaña electoral, todo lo que se está utilizando... Es feo", apunta, incidiendo en su negativa a que sustituya a profesionales del sector "delante y detrás de cámaras".

Por su parte, Duro recuerda cómo se usó inteligencia artificial en un anuncio de la selección española de fútbol en el Mundial. "Yo entiendo que es muy complejo porque todos estos deportistas tienen unas agendas muy complicadas como para juntarlos a todos y poder rodar, pero si se quiere, se puede", afirma.