Canal Historia celebra los 500 años de 'La primera vuelta al mundo', la "globalización" de Magallanes y Elcano

Con motivo del quinto centenario de la expedición de Magallanes y Elcano, Canal Historia ha presentado su nueva producción propia 'La primera vuelta al mundo', que llega a la cadena este domingo a las 22.00 horas. Una serie documental que narra las peripecias de los marinos en la que fue, en palabras de la catedrática de la Universidad de Sevilla Carmen Mena, "la primera globalización".

Durante la presentación de la producción en Madrid, la profesora especialista en Historia de América ha señalado que el descubrimiento de los marineros tuvo consecuencias similares a la globalización: "La transmisión de ideas y culturas, pero también la circulación comercial y de trabajadores".

La catalogada como primera vuelta al mundo comenzó el 10 de agosto de 1519, momento en el que partieron cinco naves desde Sevilla, capitaneadas por Magallanes y Elcano, comenzaron una expedición para encontrar un paso por el oeste a las Islas Moluscas de Indonesia. Una inesperada gesta que se saldó con la vuelta de un único barco, la Nao Victoria, y sólo 18 de los 239 marineros que comenzaron la ruta.

Eso sí, ésta no fue la primera vuelta al mundo, como explicaron Sergio Ramos, vicepresidente de programación de Canal Historia y la catedrática. Antes, según algunos expertos, un esclavo del propio Magallanes que completó la hazaña. Pero, tal y como declaró Ramos: "Más que la gesta, nos interesa el gesto". "Lo importante no es si lo fue o no, sino lo que supuso a todos los niveles", sentenció Ramos.

MAGALLANES Y ELCANO, ENTREVISTADOS

Esta serie documental, compuesta de seis capítulos, explica no sólo la expedición de Magallanes y Elcano, sino su contexto de forma detallada y variada. En la producción tienen la misma importancia la alimentación, la salud o la cartografía, pues puesto que está centrada no en lo que ocurrió, sino en todos los ámbitos que rodearon al histórico acontecimiento.

Para ello, Canal de Historia ha contado con hasta 53 expertos en diversas disciplinas que aclararan los diferentes aspectos de la expedición. Pero no cuentan, únicamente, con esas voces: 'La primera vuelta al mundo' también ha entrevistado a sus protagonistas... eso sí, en sus versiones ficcionadas. Magallanes, Elcano o Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, son algunos de los participantes en la producción.

Actualizando su discurso a nuevos tiempos, la serie revisa la histórica expedición desde una óptica contemporánea, algo que dejan patentes los títulos de sus diferentes entregas, como el primer capítulo, 'Una start-up en el siglo XVI'. Una revisión que intentará contextualizar esta gigantesca empresa que, además de un logro geográfico, político y científico, fue, ante todo, económica.