Carol Rovira y Paula Usero reivindican Lumelia: "Somos la única serie protagonizada por dos mujeres que se quieren"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

ATRESplayer PREMIUM estrena este domingo 25 de julio la cuarta temporada de 'Luimelia'. Carol Rovira y Paula Usero vuelven a dar vida a Luisita y Amelia, que en los nuevos episodios se han comprado un piso y verán alterados sus planes de boda. La serie dirigida por Borja Glez. Santaolalla y Daniel Romero ha generado un fenómeno fan en redes sociales sin precedentes y se ha convertido en un referente LGTBIQ+.

"Los personajes de Luisita y Amelia han ayudado y para nosotras es un sueño hacer esta labor para la sociedad. A veces me emociono leyendo testimonios porque hay gente que lo pasa realmente mal", apunta Rovira en una entrevista concedida a Europa Press. "¿Cómo puede ser que hoy en día todavía estemos ahí? No tendría que haber tema, esta serie no tendría que existir, tendríamos que estar por encima de eso. Parece mentira que hoy en día estén pasando cosas como las que han pasado recientemente", esgrime la actriz en referencia al asesinato de Samuel Luiz en La Coruña.

Sin embargo, 'Luimelia' deja de lado la denuncia y, a través del humor, pretende normalizar el día a día de la pareja protagonista. "Somos la única serie que sus dos protagonistas son mujeres que se quieren y que el problema que se cuenta en la historia no es la imposibilidad de vivir su amor libremente, sino que no pueden comprarse un piso", explica Paula Usero. "El conflicto va más allá de la homosexualidad, lo cual es un paso", subraya Rovira.

Rovira asegura que reciben mensajes de "todas partes del mundo" y que Luimelia "ha traspasado fronteras". "Los personajes se han convertido en referentes. Hay miles de personas que viven en países distintos a España que no tienen esta representación en sus televisiones", esgrime Usero.

ASÍ ES LA NUEVA TEMPORADA

Tal como señala Rovira, Luimelia vuelve con un cambio de formato. "Es una temporada más larga, ahora contamos con 30 minutos", dice sobre los nuevos capítulos. "Se ha abierto el abanico de personajes, esto enriquece muchísimo a Luisita y Amelia. Personajes que llegan de su pasado, personajes inesperados, personajes que se nombran en otras temporadas pero que en esta les ponemos cara", comenta.

La producción contará con el regreso de Jonás Berami, Lucía Martín-Abello y Alba Gutiérrez, cuyos personajes se consolidan como fijos durante toda la temporada, en la que también participarán Lena Fernández, Resu Morales, Carmen Losa, Itziar Miranda, Manu Baqueiro y Álvaro de Juana.

Además, la serie incorpora a su elenco a Francesco Carril, Roi Méndez, Ariana Martínez y Javier Botet, Joaquín Climent, Ana Labordeta, Carolina Rubio, Claudia Traisac, Ondina Maldonado, Cristina Gallego, Carolina Iglesias, Mariano Venancio y Enrique Villén.

La temporada 4 de Luimelia, que contará con ocho episodios de treinta minutos de duración, se estrena este 25 de julio en ATRESplayer PREMIUM.

586799.1.260.149.20210721135913