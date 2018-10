Cuatro resume los progresos de los concursantes de 'Factor X' en 'Factor eXtra'

Actualizado 04/06/2007 22:13:25 CET

MADRID, (OTR/PRESS)

Por si no fueran suficientes 'Factor X, más allá del escenario', sobre los ensayos en la noche de los domingos, y la gala de los lunes, Cuatro estrena 'Factor eXtra' (21.45 horas), un programa en el que se mostrará lo que no se ha visto en la gala en directo celebrada el día anterior. Porque no hay dos sin tres.

El concurso se desarrolla en tres escenarios: una residencia de Madrid donde viven los participantes (aunque no se hace en ningún momento un seguimiento de sus vidas personales), una academia donde completan su formación entre las galas, y el plató donde se desarrollarán las actuaciones en directo cada lunes.

En 'Factor eXtra', podremos conocer todo lo que ocurre fuera del alcance de las cámaras en directo durante las actuaciones, con lo que se brinda a los espectadores una oportunidad de volver a vivir los mejores momentos y descubrir imágenes inéditas de lo sucedido en el backstage: las reacciones de los participantes o los nervios previos a las actuaciones.