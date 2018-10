Duque intenta acabar con Cortés en 'Sin Tetas no hay Paraíso' (Telecinco)

Actualizado 10/12/2008 20:56:59 CET

MADRID, 10 Dic. (OTR/PRESS) -

Casi le roba a Catalina y, no solo eso, sino que además casi intenta arrebatarle la vida, por todo esto Duque y Cortés no deben ser muy amigos. Ahora, ha llegado el momento de la venganza del Duque, quien intentará acabar de una vez por todas con su peor enemigo: Cortés. El intento de Rafael Duque de terminar con la vida de Cortés para poder salvar a su amada y el éxito de la operación policial, son algunas de las tramas del capítulo de 'Sin Tetas no hay paraíso' que Telecinco emite mañana, a partir de las 22.15 horas.

En el episodio titulado 'Viaje al final de la noche', Martínez se encuentra en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, por lo que Duque (Miguel Ángel Silvestre) es consciente de que la única manera de salvar a Catalina (Amaia Salamanca), cautiva en un lugar secreto de la casa esperando que llegue su final, es asesinar a Cortés (Josep Linuesa).

El narcotraficante se dirige a casa de su enemigo para cumplir con su propósito. Sin embargo, a las puertas le espera Morón rodeado de guardaespaldas armados. Además, ante la inminencia del intercambio ruso-colombiano, Torres (Armando del Río) da la orden para que se produzca el asalto a los barcos.

'Sin tetas no hay paraíso' consiguió una audiencia de 4.173.000 espectadores, un 25,4% de cuota de pantalla durante la emisión del episodio de la semana pasada titulado 'Secretos y Mentiras'.