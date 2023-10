Elena Anaya protagoniza 'Mentiras pasajeras', la serie producida por Almodóvar: "A veces esta sociedad es muy cruel"

- "Vamos camino de darnos cuenta que no todo vale y que hay cosas que no se pueden permitir", afirma sobre abusos sexuales y de poder en el cine español

El próximo lunes 9 de octubre llega a SkyShowtime 'Mentiras Pasajeras', la nueva serie española original de la plataforma. Producida por El Deseo, la compañía creada por Agustín y Pedro Almodóvar, está ficción protagonizada Elena Anaya explora, en clave de humor, temas como la obsesión por la apariencia, el poder de la imagen o la presión por tener una vida perfecta. "A veces esta sociedad es muy cruel", declara la actriz.

"La apariencia es nuestra carta de presentación, lo que le llega a los demás, lo que te representa", continúa Anaya en una entrevista concedida a Europa Press en la que la actriz denuncia que a las mujeres "se les castiga más cuando envejecen". En todo caso, la ganadora del Goya por 'La piel que habito', cinta que rodó precisamente a las órdenes de Almodóvar, señala que, por encima de la apariencia, lo que realmente irradia la verdad de uno mismo radica en los valores, en la forma única de cada cual de ver el mundo.

En este sentido, Anaya afirma que su personaje "va aprendiendo a desprenderse poco a poco de aquello que la sociedad nos impone como necesidades propias y que con la vida y con los años" uno se da cuenta de que no son importantes. Por su parte, Hugo Silva, quien interpreta a Basilio, el prometido de Lucía en la serie, ahonda en el tema de las mentiras, señalando que se han convertido en algo normalizado y que "con esa premisa nos movemos y relacionamos". Y es que el engaño es uno de los motores de la ficción, puesto que los personajes van de problema en problema por ocultar la verdad.

"Lucía ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos cuando, ante un merecido ascenso a directora general, es despedida y acusada de espionaje industrial. Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a otra, la cosa se complica mucho", reza la sinopsis oficial de la comedia.

"La serie va de enfrentar a unos personajes al sostenimiento de su 'status quo' y del lugar que ocupan en lo social y defender eso con uñas y dientes", explica Félix Sabroso, director de 'Mentiras pasajeras'. Lucía empieza la serie a punto de conseguir muchas metas, en un momento perfecto de su vida, pero "un hecho hace que todo se dé la vuelta, que esa montaña tan maravillosa se convierta en un montón de tierra que la va a aplastar", expresa la propia Anaya.

A pesar de tratar temas dramáticos como pueden ser un despido injusto y el desmoronamiento de una realidad personal, 'Mentiras pasajeras' es una "comedia reposada", como la define Sabroso, puesto que en todo momento trata de no caer en lo inverosímil. "El humor siempre es una mirada que pellizca la realidad con un poco de perspectiva", señala el director.

Esther García, Agustín y Pedro Almodóvar son productores ejecutivos de la serie creada por Nerea Castro, Marta Font y el propio Sabroso. El propio director incide en cómo los hermanos productores respetan en todo momento la figura del autor y cómo él ha sentido que trabajaba con libertad y respeto a sus propuestas. En todo caso, 'Mentiras pasajeras' conserva cierto toque 'almodovariano', puesto que los creadores mantuvieron deliberadamente la línea editorial de El Deseo como un sello muy presente en la que es la primera serie de la productora.

"NO TODO VALE": EL ABUSO DENTRO Y FUERA DE LA INDUSTRIA

Recientemente, en el Festival de San Sebastián, asociaciones de mujeres cineastas y del ámbito audiovisual abordaron el problema de las prácticas y protocolos ante casos de acoso sexual en la industria. La presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, auguró una pronta llegada del 'Me Too' español y destacó que "en el momento en el que se abra la compuerta, va a ser increíble" ya que que a una víctima "no se la puede dejar sola porque no se atreve a denunciar".

Anaya, aunque desconocedora de las declaraciones de CIMA, ha destacado que, a pesar de que es innegable que se ha recorrido ya un camino, tanto en el la sociedad en general como en la industria del cine en particular, pero que todavía queda mucho por avanzar. "Creo que vamos hacia un lugar de aprendizaje y de darnos cuenta que no todo vale y que hay cosas que no se pueden permitir", declara.

En este sentido, la actriz pone como ejemplo a las jugadoras de la selección española de fútbol tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. La actriz dice haber vivido con alegría la unión de la sociedad y del equipo femenino para apartar de sus cargos de poder a "un señor que no ha respetado las normas de civismo y respeto entre personas".

Anaya confiesa además haber tenido ella misma experiencias de ese tipo, "como todo el mundo", si bien no en el cine, "en la vida". No obstante, la protagonista de 'Mentiras pasajeras' mira al futuro con optimismo: "Creo que todas las personas, hombres y mujeres somos conscientes de que somos una sociedad que tenemos mucho que aprender".

'Mentiras pasajeras' está formada por 8 episodios de 30 minutos de duración. La primera entrega llega este lunes 9 de octubre a la plataforma y los siete capítulos restantes se estrenarán semanalmente. Junto a los ya mencionados Anaya y Silva, completan el reparto principal de la serie Pilar Castro como Maite, Quim Gutiérrez como Santi, María Botto como Patri y Susi Sánchez como Carmen.