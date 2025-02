Elísabet Benavent presenta la temporada 4 de Valeria: "Lo de 'ficción femenina' me escama, es un pensamiento limitante"

- "Ya no da vergüenza decir que se consume género romántico", dice la autora en la que se basa la serie de Netflix

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Netflix cerrará 'Valeria' con su cuarta y última temporada. La serie, basada en las novelas de Elísabet Benavent, regresará a la plataforma el 14 de febrero con una tanda de episodios en los que la maternidad, la crisis de los 30 o el poder de la amistad femenina se sitúan como temas centrales.

Benavent publicó en 2013 su primera novela, 'En los zapatos de Valeria', que dio pie a toda una saga y que saltó a la pequeña pantalla de la mano de Netflix. Ante el estreno de la última temporada, la escritora hace balance sobre el gran éxito de la franquicia y lo que supone para el género romántico.

"El género romántico está denostado por la crítica, pero nunca ha bajado su consumo, es un género que está viviendo desde hace muchísimos años una época dorada", afirma en una entrevista concedida a Europa Press en la que se felicita de que "ya no da vergüenza decir que se consume".

"El término 'ficción femenina' me escama un poco. Creo que lo que hacemos es poner prejuicios sobre la ficción, sobre un producto cultural o de ocio. A los libros y las series alguien se tiene que acercar con la curiosidad de si le entretiene o no el contenido, independientemente de si se ha creado por o para mujeres. No suelo creer en estas cosas, me parecen pensamientos limitantes", sentencia la autora, que destaca el trabajo de otras escritoras en español como Megan Maxwell o Mercedes Ron.

Más allá del amor romántico, Benavent subraya como el gran mensaje de la serie y la temporada la importancia de la amistad femenina. "La verdadera historia de amor que cuenta esta serie es una historia de sororidad y de amistad", opina. "Me parece importante que desde la ficción se empiecen a destruir ciertas creencias que no suman nada, como que no hay nada más peligroso para una mujer que otra mujer. Que la ficción refleje la realidad, y es que las mujeres tenemos una red de seguridad construida por las manos de otras mujeres", sentencia.

DESMITIFICACIÓN DE LA MATERNIDAD

En esta nueva temporada, la maternidad de una de las protagonistas cambia la dinámica en el grupo de amigas, una trama con la que Benavent asegura que han querido mostrar "una desmitificación de la maternidad, que puede llegar a frustrar mucho en la vida real".

"Había una voluntad de plasmar diferentes realidades femeninas. Hay algunas que no se quieren comprometer, otras se han comprometido y están teniendo hijos, otras que aún no saben", esgrime. "El contexto social y económico ha cambiado en los últimos 30 o 40 años y eso también hace que la gente de 30 se tenga que plantear la vida de manera diferente a como se la planteaban sus padres", añade.

Aunque inicialmente Netflix promocionó la temporada 3 como la última, la plataforma decidió añadir una cuarta entrega para dar cierre a la historia. "'Valeria' se ha encontrado con muchísimas puertas abiertas, mucha gente que se unía a su grupo de amigas. Es una sensación muy reconfortante, que hay alguien ahí detrás esperando ese contenido", dice Benavent.

Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias, Federico Aguado, Juanlu González, Mima Riera y José Pastor conforman el reparto de la temporada 4 de 'Valeria'. La última entrega llegará a Netflix el 14 de febrero.