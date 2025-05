Elsa Pataky protagoniza 'Matices', thriller psicológico sobre la salud mental: "Tener un terapeuta es algo maravilloso"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo 5 de junio SkyShowtime estrena 'Matices', su nueva serie original española. Elsa Pataky, Enrique Arce, Luis Tosar o Maxi Iglesias son algunos de los nombres que encabezan el reparto de este thriller psicológico que sigue los pasos de seis pacientes marcados por profundas heridas emocionales que se reúnen en una antigua bodega reconvertida en espacio terapéutico para someterse al revolucionario método del doctor Marlow, un genio de la psiquiatría.

"Para mí el hecho de tener un psicólogo o terapeuta es algo maravilloso, que te nutre como persona y te ayuda a conocerte a ti mismo. Lo recomendaría a todo el mundo", reflexiona Pataky que en la serie interpreta a la doctora Eviana Marlow, una psiquiatra que "ha estado siempre un poco en la sombra" y "buscando constantemente la aprobación" de su padre, el carismático doctor encarnado por Eusebio Poncela.

En una entrevista concedida a Europa Press, la actriz ha aprovechado para reivindicar la importancia de la salud mental, señalando que "todos tenemos pequeños traumas desde niños" que necesitan de la atención de profesionales. "Todos tenemos pequeños traumas que se crean desde niños. Son pequeñas heridas, heridas psicológicas, que no se cierran y que las llevas durante mucho tiempo", afirma Pataky.

Y precisamente la trama de 'Matices', apunta Tosar, "plantea que dialogar con uno mismo" es un proceso difícil pero "sanador". "Es verdad que pueden salir los demonios, pero en cualquier caso es un proceso, en general, sanador. Mantener los secretos durante mucho tiempo creo que no es bueno para nadie", explica el ganador de tres Premios Goya.

"Y parece que siempre se ha considerado que los problemas de salud, eran problemas de salud solo físicos. Y por suerte ahora parece que, bueno no conozco los datos, pero me da la impresión de que por lo menos se empieza a hablar más de que hay otros problemas de salud que no solo afectan al físico", destaca Raúl Prieto, que interpreta a Héctor Castro, el oficial de la Guardia Civil encargado de resolver el crimen que interrumpe la heterodoxa terapia de los protagonistas.

PATAKY, DE VUELTA A LA FICCIÓN ESPAÑOLA

"Creo que la salud mental es un tema importantísimo y es algo que deberíamos de inculcar incluso a las nuevas generaciones, que es necesario hablar de tus emociones, de tus sentimientos", insiste Pataky destacado también lo gratificante que ha sido para ella volver a trabajar en español en la serie de SkyShowtime. La actriz describe la experiencia de rodar de nuevo en su lengua materna como "un descanso cerebral" y celebrando disfrutar de cosas tan cotidianas y tan españolas como "las sobremesas" junto a un "un elenco maravilloso".

La de 'Matices', coinciden sus protagonistas, es una historia cargada de tensión y giros inesperados, donde cada personaje aporta una pieza clave al rompecabezas emocional que sostiene la trama creada por Javier Naya, Alex Meriweather y Sergio Cánovas. En este punto, Tosar destaca la singularidad de la serie dentro del género de misterio, asegurando que si bien presenta "una estructura muy familiar para todo el mundo" lo hace con "una complejidad de los personajes" que va más allá de lo habitual.

Reconociendo la dificultad de hablar sobre 'Matices' sin caer en los temidos 'spoilers', Tosar ha explicado que la serie transita por un territorio poco explorado en el género, con "personajes que tienen muchas más vueltas" de las que tradicionalmente se encuentran en obras inspiradas en autores como Agatha Christie, ofreciendo una profundidad poco común en este tipo de producciones.

El intérprete subraya que el compromiso emocional de las actuaciones ha sido "muy alto", diferenciándose de otras obras del género que suelen ser "más estilizadas" y trabajar "en registros más superficiales". Así, para Tosar 'Matices' representa un salto cualitativo en términos de construcción de personajes y desarrollo narrativo y destaca que el "ingrediente aparte" de la serie es precisamente esa "profundidad" que la distingue de otras propuestas de misterio más convencionales.

Junto a Pataky, Tosar, Poncela y Prieto, completan el reparto de principal de 'Matices' Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan, Miriam Giovanelli, Alfonso Bassave y Luisa Mayol. SkyShowtime lanzará los tres primeros episodios de forma simultánea el próximo 5 de junio, seguidos de un episodio semanal hasta completar la primera temporada de 8 capítulos el 10 de julio.