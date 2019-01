La exitosa serie francesa Call my agent llega a Cosmo

Actualizado 22/01/2019 11:11:07 CET

MADRID, 22 Ene.

Este jueves 24 de enero, Cosmo estrena Call My Agent (Dix pour cent), la popular serie francesa ambientada en una agencia parisina de representación de actores y en la que importantes nombres del cine galo se interpretan a sí mismos.

Así, en cada episodio de los seis que conforman la primera temporada aparecerá una estrella invitada que se encarnará a sí misma. A través del humor, muchos serán los intérpretes que harán autocrítica de su carrera profesional, dando a conocer lo que sucede entre las bambalinas del cine francés.

El capítulo piloto cuenta con la participación de la actriz belga Cécile de France (The Young Pope, Una casa de locos), aunque a lo largo de las tres temporadas estarán presentes conocidos nombres como Nathalie Baye (Atrápame si puedes), Isabelle Adjani (La reina Margot), Juliette Binoche (El paciente inglés), Jean Dujardin (The Artist) o Isabelle Huppert (Elle).

La sinopsis oficial de Call My Agent dice lo siguiente: "Cuando el fundador de ASK (la agencia de representantes más conocida de Francia) muere repentinamente durante una junta directiva, la empresa está a punto de quebrar. Mantenerla a flote será responsabilidad de sus empleados y no será tarea fácil.

El día a día será una lucha constante para Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel), Andréa (Camille Cottin) y Arlette (Liliane Rovère): esforzándose por conseguir los mejores contratos para prestigiosos representados como Cécile de France, Nathalie Baye y otros famosos actores del momento".

Call my agent está inspirada en Dominique Besnehard y Michel Feller, los dos productores de la serie. Su creadora, Fanny Herrero, quien ha participado en muchas de sus producciones, asegura que la serie surge porque "Besnehard tenía algo que decir sobre un negocio que conoce muy bien". "Hemos creado una serie muy original que, apoyándose en el humor, afronta el día a día de un colectivo no muy conocido por la audiencia", subraya.