Garth Ennis, creador de The Boys: "El poder siempre corrompe"

Actualizado 25/07/2019 10:46:15 CET

Imagen de la serie The Boys - AMAZON STUDIOS, PRIME VIDEO / JAN THIJS - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los superhéroes existen pero, detrás de toda la mercadotecnia y de su mediática máscara de heróica impostura, son unos tiranos caprichosos y despiadados. Esta es, a grandes rasgos, la premisa de la que parte The Boys, una violenta y retorcida vuelta de tuerca al género de moda que se estrena este viernes 26 de julio en Amazon Prime Video.

Una serie de ocho capítulos, que ya tiene confirmada su renovación para una segunda tanda y que se basa en la saga de cómics homónima de 72 números creada por Garth Ennis y publicada entre octubre de 2006 y noviembre de 2012. "El poder, en cualquiera de sus manifestaciones, acaba corrompiendo", afirma el guionista en una entrevista concedida a Europa Press en la que reafirma la idea expuesta en su creación y asegura que "un mundo en el que los superhéroes fueran reales sería una auténtica pesadilla".

Contra esa pesadilla, unos superhéroes que son celebrities influyentes en la opinión pública y de un gran valor económico como marca, y que abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para el hacer el bien, se revela un grupo de gente corriente cansada de sufrir en silencio la tiranía de los metahumanos.

Un puñado de locos valientes conocido como 'The Boys' y que, encabezado por Billy Butcher, personaje encarnado por Karl Urban (Star Trek, Juez Dredd), luchará por desvelar la verdad sobre 'Los Siete', una suerte de versión malvada de La Liga de la Justicia blanqueada mediáticamente, y de Vought, la todopoderosa corporación multinacional que maneja los superhéroes y oculta sus atrocidades y sus sucios secretos.

The Boys presenta, por tanto, una aproximación más cruda y cínica de los personajes con capas y mallas que llega en un momento en el que están más de moda que nunca. "Creo que diez años de películas de superhéroes han educado al público general sobre la noción de los universos compartidos, etc... Algo que es de gran ayuda para el show", reconoce Ennis que también asume que los pasajes de sexo explícito y de violencia extrema con los que cuenta su historia deben haber sido un reto a la hora de llevar el cómic a la gran pantalla.

"YO YA HE CONTADO MI HISTORIA"

"Me imagino que habrá sido un desafío. Todavía hay muchas cosas que no se pueden mostrar en televisión, mientras que en los cómics la libertad creativa es del 100% o al menos lo es para mí la mayoría de las veces", afirma el guionista que, en todo caso, quiere diferenciar el material original de la adaptación de Amazon. "Estoy feliz de que el cómic sea el cómic y de que la serie sea la serie. Yo ya he contado mi historia", sentencia.

Y aunque confiesa que hace ya bastante que no relee el cómic, y dice que no cambiaría mucho del mismo -"una línea aquí y otra allá", afirma- sí que recuerda con cariño su pasaje favorito de toda la historia... que podría haber llevado a un cambio de título de toda la saga. "Una de mis tramas favoritas es el origen de Butcher. El editor Joe Rybandt me dijo que consideraba que 'Carnicero' sería un título mejor en sí mismo que el que yo le di. Ojalá lo hubiera escuchado", revela.