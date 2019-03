Gentlemen Jack, la nueva serie de la creadora de Happy Valley, llegará a HBO el 23 de abril

Actualizado 22/03/2019 11:53:43 CET

Sally Wainwright vuelve a televisión con Gentleman Jack, nueva producción original de HBO. La creadora de Happy Valley escribe y codirige la adaptación de los diarios de Anne Lister, el nuevo proyecto de la plataforma de video-on-demand que estará disponible a partir del martes 23 de abril.

Con un total de ocho capítulos de una hora de duración, Gentleman Jack narra la historia de una mujer dedicada en cuerpo y alma a sus negocios en un contexto complejo y cambiante. La serie está protagonizada por Suranne Jones, ganadora del BAFTA por su papel en Doctora Foster.

Ambientada Halifax, New Yorkshire en 1832, lugar que fue cuna de la Revolución Industrial, la serie relata la historia de la terrateniente Anne Lister, empeñada en devolver el honor perdido a su hogar ancestral, Shibden Hall.

Gentleman Jack se centra en las relaciones de Lister con su familia, sirvientes, inquilinos y rivales industriales y, sobretodo, con su futura esposa. Basada en hechos históricos, la historia de este personaje quedó registrada en sus diarios, que son los que relata la serie.

Completan el reparto Sophie Rundle (Bodyguard, Peaky Blinders) como Ann Walker, Gemma Whelan (Juego de Tronos) como la hermana de Anne Lister, Marian, Timothy West (Casa desolada) como Jeremy Lister, y Gemma Jones (En tierra de Dios, El diario de Bridget Jones) como la tía Anne Lister.

Gentleman Jack está dirigida por Sally Wainwright, Sarah Harding (Vikings, Queer as Folk) y Jennifer Perrott (Doctor Who), y ha sido producida por Lookout Point para HBO y BBC One. La serie comenzará a emitirse en España el próximo 23 de abril.