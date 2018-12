HBO España presenta su "espectacular" 2019 con Juego de tronos, True Detective, Watchmen o Big Little Lies

Actualizado 13/12/2018 18:50:36 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El inminente 2019 será en HBO el año del final de Juego de tronos pero también del regreso de otros de los títulos más celebrados de su imponente catálogo como True Detective, El cuento de la criada, Veep, Killing Eve o Big Little Lies. Además, en los próximos meses también tendrán lugar el estreno de otras series que aspiran a convertirse en nuevos buques insigina de la casa de las tres letras como Watchmen, Clase Letal (Deadly Class) o Lo que hacemos en las sombras.

En tiempos de "saturación de contenidos", HBO apuesta por reafirmarse en sus señas de identidad y en su gran una máxima: apostar por "la calidad y no por la cantidad". Así lo ha asegurado Valentine Lorant, vicepresidenta de programación de HBO Europa, en el acto de presentación celebrado este jueves en Madrid en el que, tras hacer un breve pero "muy positivo" balance del pasado año, pasó a enumerar la batería de estrenos previstos para el próximo curso. Unos planes que van mucho más allá del estreno de la octava y última temporada de ese arrasador "fenómeno social" que es Juego de tronos.

"Ahora que se producen más series que nunca en la historia, HBO España apuesta por las señas de identidad que hacen grande a esta casa y a las que nunca vamos a renunciar: una cuidada selección de títulos de calidad. Somos prescriptores de series de calidad", insistió Lorant que comenzó el repaso de los estrenos más destacados de un año que prometie será "espectacular" con uno de los regresos más esperados, el de True Detective.

Tras su aplaudida primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson y el fiasco de su continuación con Colin Farrell, Vince Vaughn y Rachel McAdams, la serie creada por Nick Pizzolato aterriza con su tercera temporada el 14 de enero.

El ganador del Oscar Mahershala Ali protagoniza la serie como el agente Wayne Hays, un policía estatal del noreste de Arkansas que investiga un macabro crimen en el corazón de los Ozarks. Un misterio que se prolonga durante décadas y que tendrá consecuencias en tres momentos temporales distintos.

Antes, el día 6 de enero, los Reyes Magos dejan el catálogo de HBO España un regalo con aroma adriático. Se trata de Success, serie de producción propia de HBO Europa capitaneada por el oscarizado Danis Tanovic (En tierra de nadie). Un drama de seis episodios ambientado en el Zagreb actual que sigue las historias interconectadas de cuatro desconocidos que tendrán que unirse irrevocablemente como consecuencia de un violento suceso.

El 12 de enero será el momento del regreso de la comedia de ciencia ficción Future Man, la serie protagonizada por Josh Hutcherson y también en enero, el día 16, se estrena Roswell, New Mexico, una nueva versión de la serie de culto en la que una joven que de regreso a su ciudad natal, Roswell, descubre que el chico que le gustaba en el instituto es ahora policía y esconde un oscuro secreto.

Un día después llega Clase Letal (Deadly Class), adaptación de un cómic ambientado a finales de los años 80 creada por los hermanos Russo (Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame). Una ficción protagonizada por un adolescente que accede a una escuela privada para criminales de élite, donde se forman chicos procedentes de poderosas familias mafiosas y que cuenta con algunos episodios dirigidos por el cineasta español Paco Cabezas. La serie tendrá un preestreno de su primer episodio el 20 de diciembre, en simultáneo con Estados Unidos.

En el primer mes del año también regresan las comedias Crashing y High Maintenance, que estrenan sus terceras temporadas el 21 de enero y Strike Back, la serie bélica que vuelve con su sexta entrega el 26 de enero. A principios de año también llegará Brexit, una película producida por BBC y Channel 4 que cuenta con guión de James Graham y que está protagonizada por Benedict Cumberbatch. La estrella de Sherlock y Doctor Strange encarna en esta ocasión el papel de uno de los líderes políticos detrás de la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

JUEGO DE TRONOS, BIG LITTLE LIES... Y MÁS

El año que entra también será el del regreso de algunos de los pesos pesados de HBO. Sin duda alguna, el estreno más mediático es de la octava temporada de Juego de tronos, que pondrá punto y final al fenómeno televisivo basado en la saga de novelas de fantasía de George R.R. Martin con seis capítulos de llegará a partir del mes de abril y que tendrán una duración más larga de lo habitual.

A lo largo de 2019 también se estrenará la segunda temporada de la multipremiada Big Little Lies, que regresa con el fichaje estrella de Meryl Streep que se une a las protagonistas Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, y la tercera entrega de El cuento de la critada, la distopía protagonizada por Elisabeth Moss. Killing Eve, Veep, Better Things, Siren, Krypton y Knightfall son otros de los regresos más esperados en un año en el que también verán la luz algunos sonados estrenos.

¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES?

Quizá el que más expectación despierta es el de Watchmen, la serie que de la mano de Damon Lindelof (The Leftovers, Lost) ampliará el universo de la mítica novela de Dave Gibbons y Alan Moore. Una ficción que cuenta en su reparto con nombres como Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson o Tim Blake Nelson.

HBO también ha anunciado la serie basada en la aplaudida comedia indie Lo que hacemos en las sombras, una parodia del género de vampírico que estuvo dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), el remake estadounidense de Grand Hotel, Spanish Princess (continuación de la saga de The White Princess y The White Queen) y la secuela de la popular saga Pretty Little Liars: The Perfectionist.

También esperan fecha en 2019 los originales de HBO Chernobyl, miniserie protagonizada por Jared Harris, Emily Watson y Stellan Skarsgard; Warrior, inspirada en una idea y la experiencia de Bruce Lee, y el drama de época Gentleman Jack, con guión de Sally Wainwright (Happy Valley) y un reparto que incluye a actrices comoSuranne Jones, Gemma Whelan, Sophie Rundle o Gemma Jones.