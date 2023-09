Gonzo presenta la nueva temporada de Salvados y defiende el documental de Évole: "Hay que hablar hasta con el demonio"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 21.30 horas laSexta estrena la nueva temporada de 'Salvados'. Fernando González González, más conocido como Gonzo, regresa al frente del programa que le legó Jordi Évole en 2019 y ha defendido a su antecesor desechando la polémica surgida en torno a su documental, 'No me llame Ternera'. El largometraje, recientemente proyectado en el Festival de San Sebastián, fue criticado por dar voz al etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', acusándolo de "blanquear" el terrorismo.

"Hay que hablar hasta con el demonio", sentencia Gonzo en una entrevista concedida a Europa Press, exponiendo así su convencimiento de que el problema no es a quién se entreviste, sino cómo se le entreviste. "Si le pones ante sus contradicciones, ante sus ruinas morales, estás desmontando al diablo", afirma tras agradecer, como ciudadano, que Évole entrevistara a Ternera y así lo desmitificara en el polémico documental.

En cuanto a la nueva temporada de su programa, en su regreso 'Salvados' aborda un tema a Gonzo le toca directamente. La primera entrega, titulada 'Jesuitas 87' ya ha ofrecido numerosos adelantos que han generado polémica y expectación. En él, Gonzo se reúne con antiguos compañeros para sacar a la luz los acosos y maltratos que sufrieron en la década de los 80 en el colegio de los Jesuitas en Vigo.

En un principio, algunos asumieron erróneamente que el primer episodio pondría de nuevo el foco en las mujeres víctimas del acoso, como ya se hizo en un especial sobre los abusos de Plácido Domingo. El malentendido se debió a una promoción de la nueva temporada lanzada a raíz del caso Rubiales que rezaba: "Los mismos abusos. Las mismas excusas. Las mismas ganas de contarlo". Pero, aunque 'Salvados' probablemente toque el tema, "pasa lo mismo que la temporada pasada y lo seguiremos contando", aclara Gonzo, no lo hará el domingo.

El periodista ha explicado la elección de 'Jesuitas 87' para abrir la nueva temporada con una razón propia y una práctica. Por una parte, debido a su implicación personal, el presentador no creía poder aguantar mucho tiempo con el capítulo grabado y "en el cajón", sin "soltarlo". Por otra parte, defendió que ese programa era "el que mejor podía servir como carta de presentación" de la temporada.

EVITAR EL MORBO

Gonzo considera además este primer episodio como paradigma de los principios del programa. "No tenemos que evitar el morbo porque nunca nos acercamos", declara, poniendo como ejemplo un momento en particular de 'Jesuitas 87' en que, hablando de unas fotografías comprometidas, nunca se llegan a enseñar a cámara: "El morbo se evita teniendo claro los principios y la norma número uno, que es el respeto al espectador".

En siguientes episodios de la temporada, 'Salvados' tratará temas como la siniestralidad laboral o conflictos sociales como el hecho de que alguien se tome la justicia por su mano, además de la actualidad política, siempre presente en la trayectoria del programa. Los temas no son nuevos pero sí lo será la manera de abordarlos. "No hay un cambio respecto a las historias donde ponemos el ojo, pero hemos intentado poner el ojo en otro lugar de la historia", declara Gonzo, que en esta temporada se ve más como un cronista y menos como mero entrevistador.

El responsable de 'Salvados' hace hincapié en la necesidad del programa de evolucionar a medida que lo hace el espectador televisivo. "En los tiempos que vivimos si quieres informar no lo puedes hacer de una manera que quien recibe esa información siente que no se entera de nada, que no le interesa o que no le aporta y para eso existen las narrativas", explica el periodista, añadiendo que lo que hoy se llama despectivamente infotretenimiento, antes se llamaba Nuevo Periodismo.