1072844.1.260.149.20260325164356 Inma Cuesta, Alejandro García y Ana Wagener protagonizan 'Si es martes, es asesinato', un "Cluedo" con "sello" español - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 31 de marzo llega a Disney+ 'Si es martes, es asesinato', un 'whodonuit' en clave de comedia protagonizado por Inma Cuesta, Alejandro García y Ana Wagener. La serie, creada por Carlos Vila ('Los misterios de Laura'), sigue a un grupo de turistas españoles que, a modo de "Cluedo", se unen para investigar un asesinato perpretrado durante sus vacaciones en Lisboa.

"'Solo asesinatos en el edificio' era referencia", explica García en una entrevista concedida a Europa Press aunque, matiza, el "carisma" y la "forma de ver la vida" de "los españoles" marcan la identidad de la serie. "Tiene nuestro sello, con mucha distancia y, sin embargo, está planteada de una forma universal", asegura, describiendo la ficción como un "Cluedo" protagonizado por unos "personajes que son cada uno de su casa".

El actor, que en la serie da vida a Fabio, reconoce similitudes con la serie protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, pues "la forma en la que abordan el crimen" los personajes "se parece mucho" aunque, incide, en otros aspectos "no tiene nada que ver". "Por suerte, cuando ves a alguien que te da ternura quieres que le vaya bien", apunta el protagonista de 'El inmortal' o 'Si yo fuera rico', destacando el carácter entrañable de sus protagonistas como una de las grandes virtudes de la ficción.

En 'Si es martes, es asesinato', García completa junto a Cuesta, Wagener y Biel Montoro un improbable equipo de investigadores que, ante todo pronóstico, encajan de manera "natural". "En la vida también pasa eso. A veces los polos opuestos se atraen y no hay una causa lógica", apostilla Cuesta, protagonista de 'La novia' o 'El desorden que dejas' y que en la ficción interpreta a Alicia.

Wagener, que en 'Si es martes, es asesinato' da vida a Pura, explica que la serie toma como referencia ficciones como 'Colombo' o 'Los misterios de Laura', protagonizadas por detectives que parece que llegan a las pistas "por casualidad, pero al final dan en el clavo". La actriz de 'Te estoy amando locamente' o 'Contratiempo' relata cómo la serie combina "intriga" con "una gran radiografía de la sociedad", destacando el "abanico generacional brutal" que abarca con sus personajes.

'SI ES MARTES, ES ASESINATO', UN CLUEDO VISUAL

Salvador Calvo, director de la ficción junto a Vila y Abigail Schaaff, señala que "en toda la comedia española siempre hay una crítica social por debajo". "Yo soy muy fan del cine de Berlanga", reconoce el cineasta, destacando la presencia en la serie de "personajes mezquinos que intentan simular que son de una clase social que no son". "No son personajes planos, sino que tienen un montón de recovecos y aristas, como somos los seres humanos", explica.

"Hay un planteamiento muy lúdico, en el que se quiere hacer partícipe al espectador de ese descubrimiento y esa búsqueda del asesino", explica el realizador de 'La fiera' o '1898. Los últimos de Filipinas'. Así, la ficción juega con la ruptura de la cuarta pared, el uso de planos cenitales en los que "se ve el tablero de juego en el que ves a los personajes moviéndose" y con asociar un color a cada uno, tal y como ocurre en el Cluedo.