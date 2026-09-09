La israelí Amira Hass, Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán

La periodista israelí Amira Hass - COL·LEGI DE PERIODISTES

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha distinguido a la periodista israelí Amira Hass con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán 2026, en la categoría de periodismo cultural y político.

El jurado ha reconocido a Hass, corresponsal del diario 'Haaretz' en Palestina, su trayectoria y "compromiso sostenido con un periodismo riguroso y su labor para explicar la realidad de los territorios palestinos ocupados desde una mirada crítica", informa el Col·legi en un comunicado este miércoles.

Ha destacado que su trabajo representa "un claro ejercicio de defensa de la libertad de información y de expresión", y que recibirá el premio el 5 de octubre durante un acto en el Col·legi.

EN GAZA DESDE 1993

Nacida en Jerusalén en 1956, fue la primera periodista israelí que decidió instalarse en los territorios palestinos ocupados, y en 1993 se estableció en Gaza y en 1997 vive en Ramallah.

Desde 1991 trabaja para el diario israelí 'Haaretz', desde donde ha documentado la ocupación israelí y la realidad cotidiana de la sociedad palestina.

Es autora, entre otras obras, de 'Cròniques de Ramal·lah', 'Drinking the Sea at Gaza' y 'Domani andrà peggió', una recopilación de sus columnas publicadas en el semanario italiano 'Internazionale'.